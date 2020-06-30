تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض تصميم ومميزات واجهة ساعة Galaxy Watch 3 البرمجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم عن واجهة ساعة Galaxy Watch 3 البرمجية، والتصميم والمميزات المقدمة من سامسونج في الإصدار الجديد من الساعات الذكية.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية بعنوان Galaxy Watch 3، حيث تقدم الشركة هذا العام إصدارين من الساعة الذكية بحجم 41 و45مم، واليوم تستعرض أحدث التسريبات برمجيات الساعة الذكية.

أكدت تسريبات Max Weinbach التي نشرت اليوم على أن سامسونج تدفع بمميزات جديدة في ساعة Galaxy Watch 3 المرتقبة، وتقدم سامسونج المميزات الأولى في وجوه الساعة الذكية التي ستأتي بميزة التخصيص وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، وذلك من خلال “الحافة الرقمية الإعلامية” في الساعة الذكية.

ومن المقرر أن تدعم ميزة الحافة الرقمية الإعلامية المستخدمين بإضافة بعض التفاصيل والمعلومات المخصصة في وجوه ساعة Galaxy Watch 3، ومن بينها معلومات عن التاريخ، معدل ضربات القلب، والطقس من بين تفاصيل أخرى.

أيضاً من خلال الإصدار الجديد من واجهة Tizen OS سيحصل المستخدم على تفاصيل أكثر، وشاشة إعلامية بآداء أفضل من خلال بعض التطبيقات المدمجة مثل Outlook و Spotify في بعض الأسواق.

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كما يأتي تطبيق الطقس في الساعة الذكية ببعض التغييرات التي تتضمن تغيير الخلفية لتتوافق مع حالة الطقس، فعلى سبيل المثال في الأجوء الممطرة ستتغير خلفية واجهة المستخدم إلى قطرات الماء، كما سيأتي تطبيق التقويم الآن بميزة عرض أسبوعي، وفي الأسواق الكورية ستقدم سامسونج Health Monitor مثبت مسبقاً.

أيضاً تكشف التسريبات الجديدة لواجهة Galaxy Watch 3 البرمجية عن السعة التخزينية المتوفرة في ساعة سامسونج والتي تصل إلى 5.3 جيجا بايت، وهو ما يتوافق مع السعة الكلية للتخزين 8 جيجا بايت.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية سيأتي دون ميزة MST، لذا لن يتم دعم خدمة Samsung Pay في بعض دول العالم.

يذكر أن تفاصيل Max Weinbach أكدت على أن سامسونج تستعد للإعلان عن الساعة الذكية في مؤتمر يعقد في 8 من يوليو، بينما تشير بعض التقارير إلى أن ساعة Galaxy Watch 3 الذكية تنطلق في 22 من يوليو، ومن المقرر أن تنطلق الساعة الذكية بإصدارين على أن يتميز الإصدار الأول بحجم 41 مم مع شاشة بحجم 1.2 إنش، بينما يأتي الإصدار الثاني بحجم 45مم مع حجم شاشة 1.4 إنش.

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