الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme C11 مع المعالج Helio 35، وكاميرتين في الخلف وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات والإعلانات التشويقية، قامت شركة Realme أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme C11 ليكون بذلك أحدث هاتف إقتصادي من الشركة الصينية، وهو الهاتف الذي ستأمل من خلاله شركة Realme التنافس مع الهاتفين Realme 9C و Realme 9A اللذان أعلنت عنهما شركة Xiaomi للتو.

كما تلاحظون، الهاتف Realme C11 الجديد يضم شاشة طويلة وضيقة تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويضم منفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر، في حين يضم زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجزء الأيمن. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا Realme أن الهاتف Realme C11 الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

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الهاتف Realme C11 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI، ولكنه للآسف يفتقر لمستشعر بصمات الأصابع.

عمومًا، الهاتف Realme C11 الجديد سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأخضر والرمادي، وسيُكلف العملاء المحتملين ما يُعادل 100 دولار أمريكي مما يجعله منافسًا مباشرًا للهاتف Realme 9C الذي يأتي مع كاميرا إضافية في الخلف ومستشعر بصمات الأصابع.