فاطمة أيت طالب - دبي - موتورولا على وشك إضافة عضو آخر إلى تشكيلة Moto G Series الخاصة بها، وسيكون أول عضو في هذه التشكيلة يدعم شبكات 5G. أحدث صورة رسمية مسربة من المسرب البارز evleaks تعطينا أول نظرة على الهاتف Moto G 5G. يتميز الهاتف بشاشة طويلة وضيقة تضم ثقبين في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المُزدوجة.
وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصورة كذلك أن الهاتف Moto G 5G سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب الأيمن بينما سيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. توجد الكاميرات في وحدة مربعة الشكل مما يجعل Moto G 5G الجديد أول هاتف من موتورولا يتنبى هذا التصميم من أجل الكاميرات الخلفية.
نظرًا لأنه عضو في تشكيلة Moto G Series، فمن المرجح أن يكون الهاتف هو أرخص هاتف 5G في تشكيلة الشركة، ويُشاع أنه سيعمل بالمعالج Snapdragon 765. هذا كل ما لدينا الآن ولكن سنحرص على إبلاغك بأي تطورات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Moto G 5G القادم من موتورولا يظهر في أول صورة رسمية مسربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.