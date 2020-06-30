الهاتف Moto G 5G القادم من موتورولا يظهر في أول صورة رسمية مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - موتورولا على وشك إضافة عضو آخر إلى تشكيلة Moto G Series الخاصة بها، وسيكون أول عضو في هذه التشكيلة يدعم شبكات 5G. أحدث صورة رسمية مسربة من المسرب البارز evleaks تعطينا أول نظرة على الهاتف Moto G 5G. يتميز الهاتف بشاشة طويلة وضيقة تضم ثقبين في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المُزدوجة.

وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصورة كذلك أن الهاتف Moto G 5G سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب الأيمن بينما سيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. توجد الكاميرات في وحدة مربعة الشكل مما يجعل Moto G 5G الجديد أول هاتف من موتورولا يتنبى هذا التصميم من أجل الكاميرات الخلفية.

نظرًا لأنه عضو في تشكيلة Moto G Series، فمن المرجح أن يكون الهاتف هو أرخص هاتف 5G في تشكيلة الشركة، ويُشاع أنه سيعمل بالمعالج Snapdragon 765. هذا كل ما لدينا الآن ولكن سنحرص على إبلاغك بأي تطورات جديدة.