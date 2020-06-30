شبورة والحرارة 41 على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأربعاء، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا.

وأضاف الأرصاد في بيان، أن الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، ما بين حار وشديد الحرارة نهارا على الجنوب معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمالا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23

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السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27