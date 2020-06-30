شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق أداة بحث Petal Search Widget - Find Apps لتوفير ملايين التطبيقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن توفر أداة Petal Search Widget - Find Apps للبحث عن التطبيقات على HUAWEI AppGallery، توفر أداة البحث الجديدة لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات.







قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "نحن في هواوي ملتزمون بتقديم تقنيات جديدة ومبتكرة لعملائنا، والآن باستخدام أداة Petal Search Widget - Find Apps المدعومة من قِبل محرك Petal Search، أصبح لدى مستخدمي أجهزة هواوي طريقة أخرى للعثور على التطبيقات التي يحتاجون إليها واستكشافها وتنزيلها بسهولة على أجهزتهم."

تجربة بحث جديدة

بدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget - Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

تسرد أداة البحث حاليًا التطبيقات من مصادر متعددة - دائمًا ما تسرد أصل المصدر. تم دمج متجر AppGallery تمامًا في الأداة، وستظهر أي تطبيقات متاحة في متجر AppGallery في الجزء العلوي من أي بحث في الأداة الجديدة. تستمر إضافة مئات التطبيقات الجديدة إلى متجر AppGallery كل أسبوع.

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تتوفر أداة Petal Search Widget - Find Apps حاليًا بأكثر من 40 لغة وفي 45 دولة ومنطقة، مع خطط للتطبيق على نطاق أوسع في المزيد من البلدان في المستقبل. إنه متاح للتنزيل من متجر AppGallery بمجرد البحث عن Petal Search Widget - Find Apps.

والجدير بالذكر، أنه تم إنشاء Petal Search Widget - Find Apps بالشراكة مع رواد محركات البحث عالمياً - يجمع بين التطبيقات الأفضل في تقنيات الأمان والسلامة القائمة على الأجهزة، جنبًا إلى جنب مع معايير الخصوصية التي لا مثيل لها والتي وضعتها محركات البحث حسب التصميم، لضمان أعلى معايير خصوصية وأمن البيانات لمستخدمي هواوي.