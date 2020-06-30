شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة نيويورك تايمز تزيل مقالاتها من خدمة أبل الإخبارية Apple News والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن تظهر مقالات "نيويورك تايمز" بعد الآن فى تطبيق Apple News، حيث أعلنت صحيفة NYT الأمريكية اليوم إنهاء شراكتها مع Apple News، ويبدو أن المشكلة تكمن فى أنه فى حين أن الخدمات الأخرى، مثل أخبار جوجل Google News، ترسل القراء إلى مواقع الناشرين على الويب، فإن Apple News تحتفظ عمومًا بالقراء فى التطبيق.

أو كما تقول صحيفة "نيويورك تايمز" فإن نهج أبل لا يتوافق مع هدف الصحيفة فى الوقت الحالى المتمثل فى بناء علاقات مباشرة مع القراء الذين يدفعون، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وقالت "ميريديث كوبيت لييفن"رئيس العمليات فى صحيفة نيويورك تايمز فى مذكرة للموظفين:"جوهر النموذج الصحى بين NYT والمنصات هو مسار مباشر لإعادة هؤلاء القراء إلى بيئاتنا، حيث نتحكم فى عرض تقريرنا، والعلاقات مع قرائنا، وطبيعة قواعد عملنا"، مضيفة: "علاقتنا مع Apple News لا تتناسب مع هذه الأهداف".

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فيما تعد نيويورك تايمز هى واحدة من أوائل المؤسسات الإعلامية التى غادرت Apple News، ولم تكن أبدًا جزءًا من خدمة الاشتراك المدفوع Apple News +، والتى واجهت صعوبة فى توظيف بعض الناشرين الأكبر، لكن التوتر بين شركات التكنولوجيا وناشرى الأخبار ليس بالأمر الجديد.

وفى بيان مشترك مع صحيفة نيويورك تايمز، قال متحدث باسم شركة آبل إن Apple News ملتزمة بدعم الصحافة عالية الجودة من خلال نماذج الأعمال المثبتة للإعلان والاشتراكات والتجارة."