شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق 6 أقمار اتصالات إلى الفضاء قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر مطلعة فى مجال صناعة الفضاء أن روسيا عازمة على إطلاق 6 أقمار اتصالات جديدة إلى مدارات الأرض قبل نهاية العام الجارى، وتبعا للمصادر فإن روسيا تنوى إطلاق 6 أقمار من نوع Gonets-M هذا العام، أول 3 أقمار منها من المفترض أن ترسل إلى مدارات الأرض فى سبتمبر القادم، باستخدام صاروخ روسى من نوع Soyuz-2.1b، وسيتم إطلاقها من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية، أما الدفعة الثانية من هذه الأقمار فقد تطلق فى نوفمبر أو ديسمبر العام الجاري".

وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ التى ستخصص لإطلاق أقمار Gonets المذكورة ستحمل إلى الفضاء أيضا مجموعة من الأقمار الروسية والأجنبية الصغيرة، حسب روسيا اليوم.

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وحول الموضوع كان المدير العام لشركة Gonets الروسية، بافل تشيرينكوف، قد قال إن دفعة تتألف من 3 أقمار من نوع Gontsov-Ms من المفترض أن ترسل إلى الفضاء ما بين أغسطس وسبتمبر العام الجارى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تنوى إجراء عمليتى إطلاق لأقمار Gonets قبل نهاية العام الجارى من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وبعدها ستنتقل إلى إطلاق هذا النوع من الأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائى، معتمدة على صواريخ Soyuz-2.1b.

صممت روسيا أقمار Gontsov-M لتعمل فى المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية الشمالية من الكرة الأرضية، بما فى ذلك مناطق أقصى الشمال الروسى، كما يعتمد على هذه الأقمار فى عمليات المراقبة البيئية ومراقبة المناطق الصناعية.