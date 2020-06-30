شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب رقمية بين الهند والصين وحذف 59 تطبيقا على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أقوى خطوة تستهدف الصين فى الفضاء الرقمى منذ اندلاع الأزمة الحدودية بين البلدين فى وقت سابق من الشهر الحالي، حظرت الهند، أمس الاثنين، 59 تطبيقاً للهواتف المحمولة، معظمها صينى، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك" الشهير من شركة "بايت دانس" Bytedance، و"وى شات" من "تنسنت". Tencent

وأصدرت وزارة التقنية الهندية أمراً ينص على أن التطبيقات "تضر بسيادة الهند ونزاهتها والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام"، وبعد إصدار الأمر، سيتعين على شركتى آبل وجوجل إزالة التطبيقات من متجرى جوجل بلاى، وآب ستور، حسب سكاى نيوز.

تأتى هذه الخطوة بعد اشتباك حدودى بين الجارتين المسلحتين نووياً فى منطقة متنازع عليها فى جبال الهيمالايا فى وقت سابق من الشهر الحالى، أسفرت عن مقتل 20 جندياً هندياً.

ومن المتوقع أن يكون الحظر عقبة كبيرة فى الهند أمام الشركات الصينية، مثل "بايت دانس"، التى وضعت رهانات كبيرة فى واحدة من أكبر أسواق خدمات الويب فى العالم. وتخطط شركة "بايت دانس" التى تتخذ من بكين مقراً لها لاستثمار مليار دولار فى الهند، وفتح مركز بيانات محلى، وقد عززت حديثاً التوظيف فى البلاد.

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إلى ذلك قالت شركة "سنسور تاور" Sensor Tower المتخصصة بتحليلات التطبيقات فى أبريل الماضى، إن الهند هى أكبر محرك لعمليات تثبيت تطبيق تيك توك، حيث تمثل 611 مليون عملية تنزيل دائمة، أو 30.3% من إجمالى تنزيلات التطبيق.

ومن بين التطبيقات الأخرى التى حُظرت تطبيق التراسل "وى شات" الذى تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة فى نظام أندرويد من جوجل، ومتصفح "يو سى براوزر" UC Browser من شركة على بابا، بالإضافة إلى تطبيقين من شركة شاومى.

كما ذكر سانتوش باى – الشريك فى شركة المحاماة الهندية "لينك ليجال" Link Legal، التى تقدم المشورة للعديد من الشركات الصينية، أن "هذه هى الخطوة الأسرع والأقوى التى كان يمكن للحكومة اتخاذها لممارسة ضغوط اقتصادية على الشركات الصينية".

يُشار إلى أن المشاعر المعادية للصين اشتعلت منذ مدة طويلة فى الهند بسبب اتهامات الواردات الرخيصة التى غزت البلاد، لكن الاشتباك الحدودى جلب التوترات إلى الواجهة مع تصاعد الدعوات المنادية بمقاطعة المنتجات الصينية.

وأفادت وكالة رويترز فى وقت سابق بأن الجمارك الهندية فى الموانئ عطلت الأسبوع الماضى الحاويات القادمة من الصين، ومن ضمنها منتجات آبل، وسيسكو، وديل.