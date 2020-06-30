شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيقونة تابعة لفيس بوك حيرت الناس على السوشيال ميديا.. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورة للوجو فيس بوك الجديد الذى يضم كافة الخدمات التابعة للشركة بما في ذلك ماسنجر وواتس آب وانستجرام، إضافة إلى أيقونة أخرى تسائل العديد من المستخدمين عنها، وما الذى ترمز إليه، حيث لا يعرف الكثير من المستخدمين أن هذه الأيقونة تشير إلى Oculus وهو قطاع فيس بوك للواقع الافتراضى

Oculus

هي شركة أمريكية اختصت بإنتاج نظارة الواقع الافتراضي، وبالمر لوكي هو من أسس هذه الشركة لاستخدام ألعاب الفيديو بتقنيات نظارات الواقع الافتراضي، وقد أسست الشركة سنة 2012، ويقع مقرها في مدينة مينلو بارك، كاليفورنيا الأمريكية، إلا أن شركة فيس بوك استحوذت عليها في عام 2014.

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كان هذا الخبر مفاجئ للجميع، إذ استحوذ فيس بوك على Oculus VR المنتجة لجهاز Oculus Rift والذي يقدم للمستخدم تجربة الواقع الافتراضي لألعاب الفيديو على أجهزة PC، وقد بلغت قيمة الصفقة 2 مليار دولار، موزعة بين 400 مليون دولار كاش و1.6 مليار دولار قيمة أسهم في فيس بوك، وأضيفت لقيمة الصفقة أسهم بقيمة 300 مليون دولار عند تحقيق الشركة النجاح في المستقبل.

وقد أبهرت Oculus VR العالم عندما قدمت تقنية الواقع الافتراضي بشكل مختلف مما جعل الكثير من الشركات المطورة للألعاب بدعم هذه التقنية ودخول بعض الشركات لهذا المجال.