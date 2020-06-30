تكنولوجيا: هواتف Mate 40 المرتقبة من هواوي لن تأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت اليوم حول هواتف Mate 40 أن العملاق الصيني هواوي لن تقدم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في الإصدارات المرتقبة.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط هواوي لدعم سلسلة هواتف Mate 40 المرتقبة بتقينة كاميرة السيلفي المدمجة أسفل الشاشة والتي تطور حالياً من شركة Visionox، إلا أن أحدث التقارير التي جاءت عبر Digital Chat Station، أكدت اليوم على أن هواوي لن تدفع بهذه التقنية في سلسلة Mate 40.

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كما أكد مصدر التسريبات على أن النموذج الذي رصد من هواتف Mate 40 لا يأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، إلا أن مصدر التسريبات لم يوضح ما إذا كانت هواوي ستقدم إصدارات هذا العام من هواتف Mate 40 بتصميم ثقب الشاشة، أو أن العملاق الصيني ستلجأ لإختيار تصميم أخر في كاميرة السيلفي مثل نتوء الشاشة على سبيل المثال.

وتشير التوقعات إلى أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة المطورة من شركة Visionox كشف عنها في وقت متأخر، حيث كشف عن التقنية بعد أن بدأت العملاق الصيني بالفعل في تطوير سلسلة Mate 40.

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