Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Redmi 9A و Redmi 9C

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Redmi 9A و Redmi 9C ليكونا بذلك أحدث عضوين في تشكيلة Redmi 9 Series والتي تشمل حاليًا الهاتف Redmi 9 فقط. وإليكم أدناه المواصفات التقنية الرئيسية لكل هاتف : Redmi 9A شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G25

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل

بطارية بسعة 5000mAh

نظام Android 10 مع واجهة MIUI 10 Redmi 9C شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية

بطارية بسعة 5000mAh

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

نظام Android 10 مع واجهة MIUI 10 أوضحت لنا شركة Xiaomi أن الهاتف Redmi 9A سيُكلف العملاء ما يُعادل 85 دولار أمريكي، في حين سيكلف الهاتف Redmi 9C ما يُعادل 100 دولار أمريكي. الهاتف Redmi 9A سيُعرض للبيع في بعض الأسواق الآسيوية في اليوم السابع من شهر يوليو المقبل، في حين سيُعرض الهاتف Redmi 9C للبيع في أواخر نفس الشهر.

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