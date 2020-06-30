فيسبوك تخسر وزوكربيرغ يتراجع بقائمة أغنياء العالم... والسبب؟

وقضى انخفاض أسعار الأسهم على 56 مليار دولار من القيمة السوقية لفيسبوك وخفض صافي ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
ونقل ذلك الرئيس التنفيذي لفيسبوك إلى المركز الرابع، الذي تجاوزه رئيس لويس فويتون برنارد أرنو، الذي أصبح واحد من أغنى ثلاثة أشخاص في العالم جنبا إلى جنب مع جيف بيزوس وبيل غيتس.
كما أوقفت شركة فيريزون للاتصالات وشركة هيرشي الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتقادات لفيسبوك لفشله في ضبط خطاب الكراهية والتضليل بشكل كافٍ على المنصة.
وقالت شركة كوكا كولا إنها ستوقف جميع الإعلانات المدفوعة الأجر على جميع منصات التواصل الاجتماعي لمدة 30 يومًا على الأقل.
ورد زوكربيرغ الجمعة على الانتقادات المتزايدة حول المعلومات المضللة على الموقع، معلنا أن الشركة ستصنف جميع المشاركات المتعلقة بالتصويت مع رابط ينقل المستخدمين إلى موقعه الجديد الذي يقدم معلومات للناخبين.
وقال التقرير إن فيبسوك قام أيضا بتوسيع تعريفه لخطاب الكراهية المحظور، بعد أن أضاف فقرة تنص على عدم السماح بأي إعلانات تصف مجموعة ديموغرافية أخرى بأنها خطيرة.
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