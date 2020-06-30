الهند تحجب 'تيك توك' وعشرات التطبيقات... والسبب أمني!

أعلنت الحكومة الهندية حجب عشرات التطبيقات الصينية عبر الهاتف، ومن بينها "تيك توك" بزعم وجود مخاوف أمنية من استخدامها.
وذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية بأنها قررت حجب 59 تطبيقا بسبب ما تراه من أن هذه التطبيقات تشكل خطرا على السيادة والشفافية في البلاد فضلا عن المخاوف الأمنية الأخرى.
وتدير "بايت دانس" تطبيق "تيك توك" الذي يتيح للمستخدمين نشر مقاطع فيديو قصيرة وتم تنزيله أكثر من ملياري مرة في أبريل.
وكشفت تقارير محلية - اطلعت عليها "سي إن بي سي" - أن ما يقرب من 305 من التنزيلات التي تمت على "تيك توك" كانت من الهند خلال نيسان.
وتدير "بايت دانس" تطبيق "تيك توك" الذي يتيح للمستخدمين نشر مقاطع فيديو قصيرة وتم تنزيله أكثر من ملياري مرة في أبريل.
وكشفت تقارير محلية - اطلعت عليها "سي إن بي سي" - أن ما يقرب من 305 من التنزيلات التي تمت على "تيك توك" كانت من الهند خلال نيسان.
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