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ورغم سعره الرخيص سيحصل الهاتف الجديد على معالج ثماني النوى من نوع Kirin 710A، وعلى ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
أما فيما يخص الكاميرات، فالكاميرا الأساسية له ستأتي ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 13 ميغابيكسل.
وتظهر إحدى الصور التي سربت لهذا الجهاز أنه سيزود بكاميرا أمامية مثبتة على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة، وأن الشاشة ستكون بمقاس 6.39 بوصة وأبعاد "20:9"، ومن المفترض أن تكون دقة الشاشة (2400/1080) بيكسل.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا... هاتف جديد من هواوي بسعر منافس وتسريبات تكشف مواصفاته الخيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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