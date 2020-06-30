شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن تطبيق جوجل نيوز سيوجهك إلى معلومات فيروس كورونا المحلية الخاصة ببلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بدء الوباء تعمل جوجل على تقديم معلومات موثوقة وذات صلة للمستخدمين، ومع اختلاف معدلات الإصابة بالفيروس وسياسات الدول على نطاق واسع هذه الأيام، ترغب جوجل فى تزويد المستخدمين بمزيد من المعلومات المحلية، إذ أعلنت اليوم عن شراكة مع ناشرى الأخبار المحليين لتسليط الضوء على المحتوى الخاص بهم فى قسم COVID-19 من تطبيق أخبار جوجل.

تسمح هذه الميزة للمستخدمين برؤية أشياء مثل إرشادات الصحة العامة وحالة البنية التحتية المحلية للرعاية الصحية ووسائل النقل العام والأحداث والموارد للمحتاجين، كما أن هذه الميزة متوفرة فى أكثر من 21 منطقة فى الوقت الحالى، وتخطط جوجل لتوسيع وصولها عبر الولايات المتحدة وكندا، كما قد تقدم أيضًا الميزة خارج تطبيق أخبار جوجل فى المستقبل.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تُجرى جوجل بعض التغييرات المفيدة الأخرى، فعندما يبحث الأشخاص عن معلومات حول الفيروس التاجى فى البحث، ستتضمن دائرة الأخبار الآن تغريدات من المسؤولين المحليين والسلطات الصحية، وهذه الميزة متاحة فى أكثر من 30 دولة.

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ووفقًا لـ جوجل، فإن المزيد من الأشخاص يتابعون الراديو المحلى على مساعدها الشخصى بالأجهزة الذكية، ويفترض أنهم يستمعون إلى أخبار فيروس كورونا، وبينما يمكنك أن تطلب من "مساعد جوجل" تشغيل محطة معينة، يمكنك الآن فى العديد من المدن أن تطلب من "مساعد جوجل" تشغيل أخبار محلية حول الفيروس التاجى، فعلى سبيل المثال، قد تقول "مرحبًا يا جوجل، قم بتشغيل أخبارًا عن الفيروس التاجى فى بوسطن"، وأيًا كان الجهاز المدعوم "مساعد جوجل" الذى تستخدمه، فسيقدم لك مزيج من القصص ذات الصلة بمجتمعك.

وقالت جوجل فى بيان: "لقد عززت الأشهر القليلة الماضية الدور الحاسم الذى تلعبه الأخبار المحلية فى إبقاء المجتمعات على اطلاع، فجوجل مكرسة لدعم وتعزيز الصحافة المحلية داخل وخارج منتجاتنا".

كجزء من مبادرة أخبار جوجل، اتخذت جوجل عدة خطوات لدعم التقارير المحلية، إذ أعلنت مؤخرًا عن خطط لدفع أموال الناشرين مقابل المحتوى "عالى الجودة" وتطوير نماذج أعمال مستدامة للمنشورات الإخبارية المحلية، كما استثمرت جوجل أيضًا 6.5 مليون دولار لمكافحة المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا- التى تشمل تمويل الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.