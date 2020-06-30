شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سنغافورة تطرح أجهزة صغيرة لا تحتاج لهاتف ذكى لتتبع إصابة كبار السن بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول كافة البلدان فى جميع أنحاء العالم استخدام الأجهزة الذكية المختلفة لتتبع الاتصال بين المواطنين واكتشاف المصابين بفيروس كورونا والمخالطين بهم، للحد من انتشار العدوى، ولتقديم هذه الميزة إلى كبار السن، قررت حكومة سنغافورة إعطاء المسنين ميدالية صغيرة تعمل بالبلوتوث والتى تسمى TraceTogether ، إذ يمكنها التواصل مع بعضها البعض - وكذلك مع تطبيق الهاتف الذكى TraceTogether - لمراقبة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تعطى حكومة سنغافورة الأولوية للمسنين الذين لديهم القليل من الدعم الأسرى أو لديهم مشاكل فى الحركة، ومع تصنيع المزيد من هذه الميداليات، ستصل إلى مجموعة أكبر من كبار السن، وإذا كان المستخدم على اتصال بشخص لديه COVID-19 ، فسوف يقوم ضابط بالوصول إليه للتأكد من إجراءه الكشف اللازم، وإذا أثبت مقدم الرعاية الصحية أن الشخص أصيب بالفيروس، فيمكن تنزيل البيانات من الجهاز للحصول على رؤى أعمق لمن اتصل به الشخص.

لمعالجة مشكلات الخصوصية، لا تحتوى الرموز المميزة لـ TraceTogether على إمكانات WiFi أو GPS ، إذ تحتفظ فقط ببيانات الـ 25 يومًا الماضية، بينما يعتقد أن فترة حضانة COVID-19 حوالى 14 يومًا .

وتأمل الحكومة أن تساعد هذه الأجهزة كبار السن فى الحفاظ على سلامتهم والحصول على المساعدة بسرعة إذا لزم الأمر، فهناك فبعض الأشخاص الذين لا يملكون هواتف ذكية، لذلك يمكن لهذه الاحتياطيات أن تسد فجوة مهمة.