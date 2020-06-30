شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتستخدمهم .. إيه الفرق بين office 2019 وoffice 365؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس 2019 وأوفيس 365 يقدمان نفس البرامج تقريبا ونفس المميزات، لكن فى نفس الوقت هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بنوعية المستخدمين المستهدفين لكل منهما، مما يجعل هناك فوارق بين الحزمتين، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق بين البرنامجين كما يلى:

أوفيس 2019

هو أحدث نسخة من مايكروسوفت لحزمة البرامج الإنتاجية التابعة لها، حيث تشمل هذه النسخة التطبيقات الأساسية الموجودة فى النسخ السابقة ولكن بتصميم جديد ومزايا أكثر، حيث استبدلت هذه النسخة نسخة 2016 من حزم التطبيقات، وهى تتوفر على نظام تشغيل ويندوز 10 فقط، إذ لا تدعم نظامى ويندوز 7 و8، كما توفر نسخة خاصة لأجهزة ماك.

أوفيس 365

هى خدمةٌ أطلقتها مايكروسوفت لأول مرة فى 2001 بهدف تقديم برنامج يعمل عبر التخزين السحابى من حزمة البرامج الإنتاجية الخاصة بمايكروسوفت، وتحتوى الخدمة السحابية على كافة البرامج الموجودة فى حزمة البرامج التقليدية مثل Word، وExcel، وPowerPoint، و One Note، وOutlook، كما توجد بعض البرامج الإضافية التى يختلف نوعها باختلاف نوع الحزمة مثل Publisher، OneDrive، Access، SharePoint وغيرها.

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الفارق بين office 2019 وoffice 365

هناك العديد من الفوارق بين النسختين، حيث يمكن شراء النسخة الواحدة من Office 2019 عبر دفع سعر حزمة البرامج الإنتاجية كاملًا ولمرة واحدة فقط، بينما أوفيس 365 تعتمد على نظام الاشتراكات عبر نوعين من الاشتراك إما شهرى أو سنوي.

كذلك فإن مستخدمو أوفيس 365 على كافة التحديثات الأمنية بالإضافة إلى أحدث الميزات والإصدارات التى يصدرها مطورو حزمة التطبيقات، وهو ما لا يحصل عليه مستخدمى أوفيس 2019، كما لا تحتوى نسخة أوفيس 2019 على أى خدمة تخزين سحابى إضافى لحفظ المستندات الناتجة عن استخدام تطبيقات أوفيس سحابيًّا، بينما بخدمة أوفيس 365 توفر1 تيرابايت من خدمة التخزين السحابى OneDrive.