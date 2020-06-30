سامسونج تُعد الهاتف Galaxy Fold Lite، وسيصدر في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة سامسونج بالفعل ببيع Galaxy Fold و Galaxy Fold 5G، ولكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لإطلاق نسخة Lite من هذا الجهاز اللوحي في أوائل العام 2021. تشير مصادر من كوريا الجنوبية إلى أن الهاتف سيضم مواصفات تقنية أقل إثارة للإعجاب ولكن سيشهد كذلك إنخفاضًا على مستوى السعر، فهو سيُكلف على الأرجح ما يُعادل 1100 دولار أمريكي.

كشفت لنا صورة حاسوبية مسربة مؤخرًا أن الجهاز اللوحي سيحتفظ بأبعاده ولكنه سيضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية على مستوى الشاشة الداخلية، بينما ستتواجد كاميرتين في الخارج. يقول التسريب أيضًا أن إطار الشاشة في الهاتف Galaxy Fold الجديد سيكون أرق.

السبب في عدم الكشف عن الجهاز Galaxy Fold Lite في وقت مبكر هو أن شركة سامسونج تريد التركيز على تطوير سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series بسبب الأداء المتواضع لتشكيلة Galaxy S20 Series في السوق. أثر جائحة COVID-19 كان كبيرًا على المبيعات، ولكن شحنات الهواتف الذكية المتوسطة والإقتصادية بدأت تتعافى ببطء.