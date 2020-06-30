إهتمام شركة جوجل بنظارات الواقع المعزز لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عدة سنوات، فاجأت شركة جوجل الجميع بالإعلان عن نظارات Google Glass الذكية مع فيديو تقديمي ضخم وصادق ومثير للإعجاب. ومع ذلك، في حين كانت التكنولوجيا والمفهوم مثيرًا للإعجاب، إلا أنها فشلت في إمتلاك القدرات التي كان يتطلع إليها الجميع، ونتيجة لذلك، تم قتل المشروع في النهاية.

ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل لم تتخل تمامًا عن الأجهزة القابلة للإرتداء حتى الآن لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من The Globe & Mail، فيبدو أن الشركة الأم لشركة جوجل، Alphabet هي الآن بصدد الإستحواذ على شركة كندية تُدعى North متخصصة في إنشاء نظارات الواقع المعزز.

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كانت أول نظارات ذكية للواقع المعزز من هذه الشركة تحمل إسم North Focals AR، وهي تشبه زوجًا عاديًا من النظارات ولكنها تأتي مع ميزات الواقع المعزز. تم بيع هذه النظارات في البداية مقابل 999 دولار أمريكي، ولكن الشركة خفضت سعرها لاحقًا بأكثر من النصف تقريبًا، ولكن على الرغم من تقليص السعر تم بيع أقل من 1000 وحدة فقط.

يبدو أن إستحواذ Alphabet على الشركة إذا إتضح أنه صحيح يشير إلى أن الشركة قد تكون مستعدة لإعادة النظر في التكنولوجيا مرة أخرى، وأن التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل. هذا لأننا سمعنا شائعات مفادها أن شركة آبل تعتزم بدورها الكشف عن تكنولوجيا مماثلة في العام 2021 أو في العام 2022.