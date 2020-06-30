تسريب آخر يقترح قدوم شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع أن شركة جوجل تعتزم إطلاق أربعة طرازات من iPhone 12 في الأشهر المقبلة. بالطبع، يجب أن يكونوا مختلفين عن بعضهم البعض لكي يتوفر كل طراز على ميزات خاصة به تجعله مميزًا عن الطراز الآخر، مثل الطراز الأساسي الذي يُشاع أنه سيُكلف 549 دولار أمريكي، ولكن ماذا عن طرازات iPhone 12 الراقية؟

وفقا لتغريدة جديدة من المسرب الصيني البارز Ice Universe، فإحدى الميزات الحصرية التي ستمتاز بها الطرازات الراقية من iPhone 12 هي معدل تحديث الشاشة المرتفع. ووفقا للتسريب الجديد، فيبدو أن الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيصلان مع شاشات تدعم معدل التحديث 120Hz. مع بدء نمو سوق الهواتف الذكية، نرى الشركات تتوصل إلى طرق مختلفة لإبقاء أجهزتها مثيرة للإهتمام، ومعدلات التحديث المرتفعة للشاشات هي واحدة منها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن قدوم الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، فقد تم الإشارة إلى ذلك في العديد من التقارير السابقة، ولكن من الجيد أن نسمع ذلك مجددًا من مصدر لطالما كان موثوقًا في الماضي.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.

Advertisements

وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.