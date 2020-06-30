أقلام Apple Pencil المستقبلية قد تُحاكي شعور الكتابة على الورق

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يوجد شيء لا يمكن أن يُعجبك في القلم الإلكتروني Apple Pencil. حسنًا، قد يكون باهظًا نوعًا ما، ولكن إذا كنت شخصًا يبتكر الكثير من الفنون الرقمية، فإن الكمون المنخفض للقلم Apple Pencil وميزات عدم الإستجابة لراحة اليد رائعة جدًا، ولكن كما هو الحال مع معظم الأقلام، فهي ليست متشابهة تمامًا مقارنة بوضع القلم على الورق الفعلي، فهي لا تمنحك نفس الشعور.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تستكشف ربما فكرة محاكاة شعور الكتابة على الورق. وفقا لموقع Apple World Today، فقد إكتشف براءة إختراع للقلم Apple Pencil تصف كيف تنوي شركة آبل جعل أقلام Apple Pencil المستقبلية تأتي مع ردود فعل من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالشعور بأنهم يكتبون على سطح فعلي، مثل قطعة ورق.

وفقا لوصف براءة الإختراع، فهو يقول : ” يمكن إستخدام ردود الفعل اللمسية لمحاكاة ملمس سطح محكم بإستخدام القلم. على هذا النحو، يمكن أن تتلقى نفس ردود الفعل المستخدمة لتوفير مدخلات بردود فعل لمسية أثناء الإستخدام. يمكن للمستخدم الإستمرار في إستخدام القلم للإدخال حتى أثناء تطبيق ردود الفعل اللمسية على القلم “.

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في الوقت الراهن، هناك واقيات لشاشات iPad مصممة لمحاكاة ملمس الورق. ومع ذلك، فإن المشكلة مع واقيات الشاشة هذه هي أنها تأتي مع طبقة غير لامعة والتي تؤثر على ألوان الشاشة. أيضًا، هناك بعض الذين أثاروا بعض المخاوف من أن السطح الأكثر خشونة يمكن أن يُتلف طرف القلم Apple Pencil بشكل أسرع.

لسوء الحظ، نظرًا لأن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد لنا ما إذا كان لدى شركة آبل خطط لجعلها حقيقة، لذلك لا تكن متحمسًا كثيرًا منذ الآن.