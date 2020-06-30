Xiaomi ستُعلن عن Xiaomi OLED Master TV في الصين يوم 2 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة جديدة من التلفزيونات الذكية تُدعى Xiaomi Master TV في الصين في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل.

تم إرفاق الإعلان بملصق يشوق للتلفزيون الذي سيأتي مع شاشة بتقنية OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وسيأتي كذلك مع تكنولوجيا الصوت Dolby Atmos. وبالنسبة للحجم ودقة الشاشة، فهي معلومات لا تزال ملفوفة بستار السرية، كما أننا لا نزال نجهل ما إذا كانت شركة Xiaomi ستعلن عن تلفاز واحد أو عدة تلفزيونات بأحجام مختلفة.

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وعدت الشركة بأنه لم يتم إنفاق أي نفقات على صنع منتج يمكنه تحدي العلامات التجارية ” المتميزة ” في قطاع التلفزيونات، بما في ذلك سامسونج و LG و Sony.