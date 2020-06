سامسونج تًصلح مشكلة التركيز التلقائي في Galaxy Note 20، وستُزوده بالمعالج +SD865

فاطمة أيت طالب - دبي - يُقال أن شركة سامسونج قامت بإصلاح مشكلة التركيز التلقائي التي تسببت في تعطل الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل في الهاتف Galaxy S20 Ultra. وجد العديد من المستخدمين والمراجعين أن تركيز الكاميرا في هذا الهاتف أبطأ من الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل في الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20. ويمكن أن تكون هذه المشكلة ناجمة عن إفتقار الكاميرا الأساسية 108MP لتقنية التركيز التلقائي Dual Pixel AF. سواء قامت سامسونج بإضافة Dual Pixel PDAF أو قامت بإصلاح المشكلة بطريقة أخرى، فإن المسرب الصيني الشهير Ice Universe يشير الآن في أحدث تغريدة له أن كاميرا 108 ميغابكسل الأساسية في تشكيلة Galaxy Note 20 Series ستحصل على تركيز جيد.

وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية، فسلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series ستحصل أيضًا على المعالج +Snapdragon 865، وذلك جنبًا إلى جنب مع Galaxy Tab S7 و Galaxy Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G، وكل هذا في وقت لاحق من هذا العام.

إستخدمت سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series المعالج Snapdragon 855 في العام الماضي بدلاً من المعالج +Snapdragon 855. يُقال أن شركة سامسونج تعمل أيضًا على هواتف Galaxy Note 20 المُزودة بالمعالج Exynos 992 من أجل بعض الأسواق. عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل على الأرجح.

Note20 series has completely solved the camera focusing problem, but WQHD+120Hz is still not optimistic.