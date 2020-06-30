آبل ستقوم بشحن iPhone 12 من دون الشاحن وسماعات الأذن، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أفاد المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أن شركة آبل تفكر في إزالة سماعات الأذن من علب iPhone 12 في شهر مايو الماضي. تم الإشارة إلى ذلك أيضًا من قبل المحللين في مؤسسة Barclays ولمحو إلى أن قابس الشحن سيتم إزالته أيضًا من العلبة، وهذا ما يقوله المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا في أحدث مذكرة بحثية له.

ستقدم شركة آبل شاحنًا بقوة 20W يدعم معيار USB Power Delivery، ولكن سيتم بيعه بشكل منفصل. ليست هناك حاليًا أي معلومات حول سعر شاحن iPhone 12، ولكن شاحن 18W الحالي يكلف 30 دولار أمريكي. ستتوقف الشركة عن إنتاج طرازي 5W و 18W الحاليين.

من المرجح أن تضع آبل هذا الأمر كخطوة صديقة للبيئة من شأنها أن تؤدي إلى تقليص النفايات الإلكترونية. وفي حين أن هذا صحيح، يسلط المحلل الضوء على الدوافع الأخرى مثل حقيقة أن تكنولوجيا 5G تزيد من تكلفة تصنيع هواتف iPhone 12 الجديدة، ولكن سيتم بيعها بنفس سعر طرازات 2019. وبطبيعة الحال، سيؤدي إزالة سماعات الأذن والشاحن إلى تحسين هوامش الربح.

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ووفقا للمحللين في مؤسسة Barclays، فقد أشاروا سابقًا إلى أن الملحق الوحيد الذي سيتم شحنه مع هواتف iPhone 12 الجديدة هو المُحول USB Type-C To Lighting. من قبيل الصدفة، سيحل هذا مشاكل آبل مع إلحاح الإتحاد الأوروبي على تبني شاحن مشترك متوافق مع جميع الهواتف الذكية.

الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يأتي مع شاحن 5W في العلبة، ولكن المحللين يعتقدون أن شركة آبل ستقوم بإزالة هذا الشاحن في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، ستستمر شركة آبل في تضمين شاحن 12W في علب لوحيات iPad.