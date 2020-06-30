الهاتف Huawei P20 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10 على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقارير من بعض المستخدمين، فيبدو أن الهاتف Huawei P20 بدأ الآن بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة EMUI 10 على الصعيد العالمي. هذا التحديث ظهر الآن في كندا، ولكن من المفترض أن يشق طريقه للمزيد من البلدان في قادم الأيام والأسابيع. وجدير بالذكر أن هذا هو ثاني تحديث أندرويد رئيسي يحصل عليه الهاتف بعد Android 9 Pie. كان من المفترض أن يحصل الهاتف Huawei P20 على تحديث Android 10 في بداية هذا العام، ولكن تفشي فيروس كورونا في العالم أثر على خطط شركة Huawei وتم تأجيل عملية الإطلاق إلى الآن.

تحديث Android 10 للهاتف Huawei P20 يبلغ حجمه 4.6 جيجابايت ويحمل البنية رقم EML-L09، وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من نظام الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة EMUI 10، فضلا عن العديد من التحسينات لأداء وإستقرار النظام.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.