تشكيلة تلفزيونات OnePlus الذكية القادمة ستضم ثلاث طرازات، والشركة تؤكد ذلك وتشوق للأسعار

فاطمة أيت طالب - دبي - دخلت شركة onePlus إلى سوق التلفزيونات الذكية في شهر سبتمبر الماضي عندما أعلنت عن سلسلة التلفزيونات الذكية OnePlus Q1 Series TV والتي كانت تضم التلفازين OnePlus Q1 TV و OnePlus Q1 Pro TV. هذه التلفزيونات الذكية كانت تنتمي إلى الفئة الراقية مما يبرر سعرها المرتفع، ولكن الشركة الصينية تعتزم الكشف عن تلفزيونات أرخص في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل.

أكدت شركة OnePlus بعض ميزات تلفزيوناتها الذكية الجديدة واليوم كشفت لنا الشركة أن تشكيلتها القادمة ستضم ثلاثة طرازات. لم تكشف لنا شركة OnePlus عن أحجام هذه الطرازات الثلاثة الجديدة، ولكن في وقت سابق من هذا اليوم تم رصد تلفازين من هذه التشكيلة بأحجام 32 إنش و 43 إنش، ونحن نعتقد بأن الطراز الثالث المتبقي سيمتاز بحجم 55 إنش على غرار تلفزيونات OnePlus Q1 Series الحالية.

طراز 32 إنش قد يضم شاشة بدقة HD، في حين من المتوقع أن يضم طراز 43 إنش شاشة بدقة FullHD، وطراز 55 إنش شاشة بدقة Quad HD.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت شركة OnePlus كذلك بالتشويق لأسعار هذه التلفزيونات الذكية الثلاثة القادمة من خلال إخفاء رقم ضمن سعر كل طراز بالعملة الهندية مما يجعل مهمة التعرف على الأسعار صعبة نوعًا ما، ولكن في أسوأ الأحوال، سيضطر العملاء لإنفاق 265 دولار أمريكي على طراز 32 إنش، وإنقاق 395 دولار أمريكي على طراز 43 إنش، وما يُعادل 660 دولار أمريكي على طراز 55 إنش. وعلى سبيل المقارنة، فقد تم تسعير التلفاز الذكي OnePlus Q1 TV بما يعادل 925 دولار أمريكي، وطراز OnePlus Q1 Pro TV بما يُعادل 1320 دولار أمريكي.

للآسف، ليست هناك أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذه التلفزيونات الذكية، ولكن أكدت لنا الشركة بالفعل أن هذه التلفزيونات ستضم إطار أنحف للشاشة، وستدعم Dolby Vision و Dolby Atmos، كما أنها ستأتي بسمك 6.9 ملمتر فقط مما يجعلها أنحف حتى من الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro.

