Surface Duo سيصل مع ميزة تهدف لمساعدة المستخدمين في تعدد المهام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف المزدوج الشاشة Surface Duo من قبل شركة مايكروسوفت في الخريف الماضي مع نية بإطلاق هذا الهاتف في السوق في الربع الأخير من هذا العام. تشير الشائعات الأخيرة إلى إمكانية إطلاق الهاتف Surface Duo قبل الموعد المحدد بعدة أشهر، ونظرًا إلى عدد المرات التي سمعنا فيها عن Surface Duo في الأسابيع الماضية، فقد يكون هذا هو الحال بالفعل.

تتعلق أحدث المعلومات بميزة برمجية لجهاز Surface Duo تتعلق بالإستخدام الأفضل للشاشتين اللتان يتوفر عليهما، وهذا بالفعل ما يتمحور عليه. هذه الميزة تُعرف حاليًا بإسم App Groups، وهي ستتيح لك إنشاء أزواج من التطبيقات التي تستخدمها غالبًا في آن واحد وإضافة إختصار إليها على الشاشة الرئيسية لفتح كليهما في كل مرة. لدى شركة سامسونج بالفعل ميزة مماثلة، ولكن هذه الميزة تكون أفضل بكثير عندما تكون لديك شاشتان للعمل بهما.

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المعلومات الأخرى المعروفة عن Surface Duo تشمل قدومه مع شاشة AMOLED بحجم 5.6 إنش، ومع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وبطارية ضخمة بسعة 3460mAh. وإلى جانب ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع الدعم للقلم الإلكتروني Surface Pen. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم على الأرجح إطلاق Surface Duo مع نظام Android 10، ولكن شركة مايكروسوفت بدأت العمل بالفعل على تحديث Android 11 للهاتف.