تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف GALAXY NOTE 20 ULTRA بتحسينات في ميزة التركيز التلقائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تقدم هاتف GALAXY NOTE 20 ULTRA بتحسينات ومعالجة لميزة التركيز التلقائي التي واجهت مشكلة في وحدات هاتف Galaxy S20 Ultra.

جاءت سلسلة هواتف Galaxy S20 في شهر فبراير من هذا العام بمجموعة من المميزات في الكاميرة الخلفية، والتي جاءت بترقية خاصة في هاتف Galaxy S20 Ultra مع إعدادات Penta خماسية في الكاميرة، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن بعض المشاكل ظهرت لاحقاً في ميزة التركيز التلقائي لدى مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra.

دفعت شركة سامسونج عدة تحديثات لمعالجة ميزة التركيز التلقائي في وحدات هاتف Galaxy S20 Ultra، إلى أن تم تحسين تجربة التركيز التلقائي في هذا الإصدار، إلا أن سامسونج تعمل على تطوير الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف GALAXY NOTE 20 أو هاتف GALAXY NOTE 20 ULTRA بشكل خاص لتفادي ظهور هذه المشكلة في الكاميرة من جديد.

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وتشير التسريبات إلى أن سامسونج قامت بتطوير مستشعر الهاتف الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع معالجة التركيز البؤري التلقائي، كما تشير بعض التوقعات إلى أن إنخفاض آداء ميزة التركيز التلقائي في الإصدار السابق يعود لمستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل لدعم التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة حول هاتف GALAXY NOTE 20 ULTRA عبر IceUniverse، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل معالجة سامسونج لمشكلة التركيز التلقائي في الهاتف، مع بعض التوقعات التي تشير إلى أن سامسونج تقدم ميزة PDAF في هاتف GALAXY NOTE 20 ULTRA، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط سامسونج في إعلان العملاق الكوري الرسمي في أغسطس.

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