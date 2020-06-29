تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز آيباد بحجم 10.8 إنش لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير نشر مؤخراً خطط شركة ابل القادمة لإطلاق جهاز آيباد بحجم 10.8 إنش لاحقاً هذا العام، كما تطلق جهاز iPad Mini في 2021.

أشار Ming-Chi Kuo إلى أن جهاز الآيباد الجديد بحجم 10.8 إنش في نهاية 2020، بينما يأتي إصدار الشركة القادم iPad Mini بحجم 8.5 إنش في 2021، على أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج A13 Bionic، بينما يأتي جهاز iPad بحجم 10.8 إنش برقاقة A10 Fushion.

تضم تشكيلة ابل الأخيرة من أجهزة الآيباد عدد 4 من إصدارات الشركة التي تشمل جهاز الآيباد بحجم 12.9 إنش، وجهاز iPad Pro بحجم 11 إنش، وiPad Air بحجم 10.5 إنش، إلى جانب جهاز iPad Mini بحجم 7.9 إنش.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق جهاز الآيباد بحجم 10.8 إنش لاحقاً في 2020، إلا أن تقرير Ming-Chi Kuo لم يؤكد على خطط ابل لترقية جهاز iPad بحجم 10.2 إنش، أو جهاز iPad Air بحجم 10.5 إنش.

يذكر أن ابل أطلقت تحديث iPad Mini في مارس من عام 2019 برقاقة معالج A12 Bionic، كما تشير بعض التسريبات إلى أن ابل تقدم ترقية لجهاز iPad mini بإطارات نحيفة في 2021، مع زيادة في حجم الشاشة من 7.9 إنش إلى 8.5 إنش، كما تعمل الشركة على تغيير TouchID في الأجهزة الجديدة بتقنية التعرف على الوجه FaceID.

أيضاً من المقرر وفقاً لتقرير Ming-Chi Kuo أن تنطلق الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad مع شاحن بقدرة 20W في صندوق التغليف الخاص بالأجهزة.

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