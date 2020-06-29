تكنولوجيا: تقرير يشير إلى إتجاه الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد 5G لرفع الأسعار العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد المميزة التي تدعم الإتصال بشبكات 5G تتجه لرفع مستوى تسعير إصدارات العام المقبل، نتيجة لإرتفاع مستوى تسعير رقاقات المعالج.

تستعد الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد لإطلاق جيل جديد من هواتف 5G العام المقبل، وفي منشور جاء عبر WCCFtech في كوريا، كشف عن مستوى تسعير رقاقة معالج الجديدة من كوالكوم Snapdragon 875 والتي تنطلق بسعر 250 دولار، كما إستعرض المنشور النتائج التي ستترتب على إرتفاع سعر الرقاقة.

تتميز رقاقة معالج Snapdragon 875 الجديدة من كوالكوم بدعم الإتصال بشبكات 5G من خلال رقاقة مودم Snapdragon X60 5G التي تتميز بدعم هوائيات sub-6GHz وmmWave 5G.

ويؤكد التقرير على أن هواتف الأندوريد المميزة تشهد إرتفاع ملحوظ في مستوى التسعير العام المقبل، ويعود ذلك لإرتفاع سعر رقاقة معالج Snapdragon 875 الجديدة بقيمة 100 دولار أكثر مقارنة بإصدار الشركة الحالي من رقاقات المعالج Snapdragon 865 التي تأتي بسعر يتراوح بين 150 إلى 160 دولار.

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كما يشير النقرير إلى أن شاومي ستواجه مشكلة خلال عام 2021 في تحديد مستوى تسعير الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية، بشكل خاص مع الإستراتيجية التي إشتهرت بها الشركة في تحديد سعر الإصدارات المميزة مع دعم الهواتف بأفضل التكوينات.

أيضاً تأتي رقاق معالج Snapdragon 875 بآداء أقوى من رقاقة معالج Snapdragon 865 الحالية، والتي تتميز بعملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع 96.5 مليون ترانزستور في مم مربع، بينما تأتي الرقاقة الجديدة Snapdragon 875 بعملية تصنيع TSMC وبدقة تصنيع 5 نانومتر التي تستخدم للمرة الأولى قي رقاقات كوالكوم، والتي تضم حتى 171.3 مليون ترانزستور.

ومن المقرر أن يدعم العدد الأكبر من الترانزستور في رقاقة معالج Snapdragon 875 آداء أقوى في وحدة المعالجة، أيضاً من المتوقع أن تلجأ شاومي لخفض عدد عدسات الكاميرة في إصدارات 2021 لتفادي رفع سعر الهواتف بفارق كبير، وهو إختيار قد تلجأ إليه العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن الشركات لمصنعة لهواتف الأندوريد تتجه لإستخدام رقاقات MediaTek العام المقبل، من سلسلة معالجات Dimensity 1000 التي تضم مودم 5G مدمجة.

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