تكنولوجيا: مراجعة لجهاز Asus ZenBook Duo UX481 بالشاشة المزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus أجهزة الحاسب المميزة بالشاشة المزدوجة ZenBook Duo، والتي قدمت في الأسواق بسعر يبدأ من 1500 دولار، وقد إستبدلت Asus إصدار Pro بجهاز ZenBook Duo الجديد مع مستوى تسعير أقل لكن مع دعم المهام ذاتها المميزة للإصدار الأعلى.

على عكس جهاز ZenBook Pro Duo الذي جاء باثنان من الشاشات المزدوجة المميزة بحجم 14 إنش ودقة 4K، جاء جهاز ZenBook Duo UX481 بشاشة رئيسية بحجم 14 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل، مع شاشة ثانوية بحجم 12.6 إنش والتي تعرف ب”ScreenPad Plus” وتأتي لدعم المحترفين والمبدعيين بشاشة إضافية للعمل بشكل أفضل.

أهم مواصفات جهاز Asus ZenBook Duo

نظام التشغيل : ويندوز 10

المعالج : Intel Core i7-10510U 10th Gen

كرت الشاشة : NVIDIA GeForce MX250

الشاشة : 14″ FHD IPS + 12.6″ touch

الذاكرة العشوائية : 16GB

التخزين : 1TB SSD

البطارية : 70Wh 4-cell

الوزن : 1.5 كج

سعر جهاز Asus ZenBook Duo والتكونيات المتاحة

تقدم شركة Asus جهاز ZenBook Duo بنموذج واحد فقط بسعر 6,999 ريال سعودي، والذي يتميز بحجم 14 إنش في الشاشة، بدقة عرض 1080 بيكسل بخاصية اللمس، مع شاشة ثانوية بحجم 12.6 إنش، ورقاقة معالج Core i7-10510U من إنتل، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD، مع كرت شاشة GeForce MX250 من Nvidia.

تصميم جهاز Asus ZenBook Duo

قدمت شركة Asus جهاز ZenBook Duo بتصميم معدني داكن من الألومنيوم مع سطح بتصميم لامع، لذا فإن تصميم الجهاز أنيق بلمسات إبداعية تناسب ذوق المستخدمين من المبدعيين والمحرفيين.

ولقد قامت شركة Asus بتطوير لون جهاز ZenBook Duo في معامل الشركة في تايوان، والذي إستخدم في تصنيعه مجموعة من الألوان تشمل الأزرق الداكن، والأخضر الغامق إلى جانب اللون الأزرق الفاتح الذي يقدم لمسات لامعه ومميزة في التصميم النهائي لهذا اللون الأزرق السماوي.

أيضاً يضم التصميم الخارجي لجهاز ZenBook Duo شعار شركة Asus باللون الفضي، كما يأتي الغطاء الخلفي للجهاز بجزء إضافي في النهاية، والتي تأتي في الجزء السفلي عند فتح شاشة ZenBook Duo بهدف دعم المستخدم بزاوية أفضل وأكثر راحة للكتابة على الجهاز، كما يعمل الجزء الإضافي أيضاً على رفع الشاشة الثانوية لتقدم عرض أفضل للمستخدم.

وتأتي الشاشة الثانوية إلى أعلى لوحة المفاتيح في جهاز ZenBook Duo، لذا تأتي لوحة المفاتيح في موقع أقرب لأيدي المستخدم، كما تأتي لوحة اللمس في الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح بشكل رأسي.

كما يتميز جهاز ZenBook Duo بحجم 14 إنش في الشاشة، إلا أنه لا يعد أخف أجهزة الحاسب من نفس الفئة، حيث يتميز بقياسات 12.7 في 8.8 في 0.8 إنش، كما يتميز بوزن 1.82 كجم، لذا يأتي جهاز ZenBook Duo بسماكة أكبر من جهاز سامسونج Galaxy Book Flex 15 الذي يتميز بحجم 14 في 9 في 0.6 إنش، مع وزن 1.59 كجم، وأيضاً جهاز Lenovo Yoga C940 الذي يتميز بقياسات 12.6 في 8.5 في 0.6 إنش، مع وزن 1.5 كجم.

منافذ جهاز ZenBook Duo من Asus

تدعم شركة Asus جهاز ZenBook Duo بمجموعة من المنافذ التي تقدم الدعم الأفضل للمستخدمين، إلا أن منفذ Thunderbolt 3 يغيب عن هذا الإصدار وهو من المنافذ المقدمة من الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب المميزة والتي تدعم سرعات نقل عالية وإتصال سريع مع شاشات 4K متعددة.

ويضم جهاز ZenBook Duo منفذ USB 3.1 فئة A، و microSD، مع مدخل للسماعات، والميكروفون، بينما يأتي الجانب الأيسر بمنفذ HDMI، ومنفذ USB 3.1، مع منفذ USB-C.

شاشة جهاز ZenBook Duo

تتميز الشاشة الرئيسية لجهاز ZenBook Duo بحجم 14 إنش بدقة عرض 1080 بيكسل، مع شاشة ثانوية بحجم 12.6 إنش، كما تأتي شاشة الرئيسية بتشبع واضح للألوان، مع لوحة غير لامعه، وتفاصيل أكثر دقة ووضوح، أيضاً قد لا تأتي شاشة جهاز ZenBook Duo بسطوع أمثل، إلا أن السبب في ذلك يعود إلى خاصية اللمس في الشاشة التي تعمل غالباً على خفض نسبة السطوع لخفض الإنعكاسات في الشاشة.

أيضاً يمكن ملاحظة دقة الألوان ووضوح التفاصيل في شاشة ZenBook Duo، حيث تظهر تفاصيل الطبيعة على سبيل المثال اللون الأخضر في الغابات، أو التفاصيل الأخرى، كما يظهر التوازن في اللون الأبيض بشكل واضح، كما إستطاعت شاشة الجهاز إلتقاط نغمات الألوان بنسبة 107% من ألوان sRGB gamut، وهي نتيجة جيدة إلا أنها مازالت أقل من أفضل معايير قدمت لهذه الفئة من الأجهزة التي تصل إلى 123%، أيضاً لا يأتي على مستوى جهاز سامسونج Galaxy Book Flex 15 الذي يدعم نسبة 158%، بينما تخطى جهاز ZenBook Duo إصدار لينوفو Yoga C940 الذي يدعم نسبة 104%.

من جانب أخر يأتي جهاز ZenBook Duo بنسبة سطوع 282 nits فقط، وهي نسبة سطوع أقل من جهاز Galaxy Book Flex 15 الذي يتميز بنسبة سطوع 381 nits، وجهاز لينوفو Yoga C940 الذي يتميز بنسبة سطوع 339 nits، إلا أن Asus تعتمد عى اللمسات النهائية الغير لامعة في الشاشة، والتي ستدعم المستخدم بعرض جيد في المواقع المفتوحة في ضوء النهار.

شاشة ScreenPad Plus الثانوية لجهاز Asus ZenBook Duo

تتميز ScreenPad Plus بحجم 12.6 إنش، كما تأتي الشاشة الثانوية بتحسينات عن إصدار 2018 من أجهزة ZenBook Pro Duo، حيث قامت شركة Asus بإضافة بعض التغييرات التي تحقق الإستفادة للمستخدم من خلال العديد من المهام والمميزات المدمجة في الشاشة.

أيضاً قامت Asus بإضافة تحسينات على الواجهة وإستقرار الشاشة، إلا أنها تحتاج إلى تحسين زوايا العرض لتقدم رؤية أوضح للمستخدم.

يمكن أيضاً إطلاق القائمة الرئيسية بسلاسة عن طريق النقر السريع على المؤشر الذي يظهر في الجانب الأيسر من الشاشة المميزة بخاصية اللمس.

أيضاً عبر تطبيق اللانشر سيتاح للمستخدم إطلاق تطبيق يعرف بتطبيق Quick Key والذي سيقدم للمستخدم بعض الإختيارات بالأوامر السريعة والشائعة في الإستخدام، ومنها مهام النسخ، واللصق، أو القص والتراجع أيضاً من بين مهام أخرى.

كما تتضمن تطبيقات Asus بعض التطبيقات الخاصة بالكتابة بخط اليد، أو الرسم، أو تسجيل ملاحظات سريعة، أو تطبيق Number الذي يدعم المستخدم في تنشيط لوحة رقمية إفتراضية، مع رموز سريعة MyAsus، و AppDeal، و Spotify، كما يتوفر رمز Task Group الذي يتيح للمستخدم تنشيط عدد 5 من التطبيقات بشكل سريع حيث يتم تنشيط اثنان من التطبيقات على الشاشة الرئيسية وثلاثة من التطبيقات على الشاشة الثانوية.

أيضاً تتضمن الشاشة الثانوية بعض الأزرار التي تتيح تحريك النوافذ وتغيير سطوع الشاشة الثانوية، كما سيتاح للمستخدم سحب التطبيق من الشاشة الرئيسي إلى الشاشة الثانوية أو العكس في صورة نافذة عائمة في الشاشة الرئيسية بتجربة سلسة وسريعة.

كما سيتم عرض ثلاثة من الإختيارات للمستخدم عند سحب شريط التطبيق إلى الشاشة الثانوية والتي تنقسم بين إطلاق التطبيق على ScreenPad Plus، أو لصق التطبيق في اللانشر، أو عرض التطبيق على الشاشتين.

أيضاً ستقدم ScreenPad Plus تجربة سلسة في تنشيط تطبيق الموسيقى Spotify والتحكم في الموسيقى بسلاسة من الشاشة الثانوية، كما يمكن أن تدعم المستخدم في الدردشة على الشاشة الثانوية أثناء الألعاب، وتقدم شاشة ScreenPad Plus الثانوية تغطية لونية بنسبة 67% من ألوان sRGB gamut، مع نسبة سطوع 272 nits.

لوحة المفاتيح ولوحة اللمس في جهاز Asus ZenBook Duo

تتميز لوحة المفاتيح ولوحة اللمس في جهاز ZenBook Duo بتصميم جيد، إلا أن Asus لم تدعم الجهاز بالموقع الأمثل للوحة المفاتيح أو لوحة اللمس، حيث تأتي لوحة المفايتح في مقدمة الجهاز كبديل للجزء العلوي أو منتصف الجهاز، لذا سيواجه المستخدم صعوبة في الكتابة مع غياب موضع تثبيت المعصم بشكل خاص عند حمل الجهاز للكتابة، لذا سيدفع هذا التصميم المستخدم إلى رفع المعصم عند الكتابة على لوحة المفاتيح.

Advertisements

أيضاً مع تغيير موقع لوحة المفاتيح التي تأتي إلى الأمام، تم تغيير موقع لوحة اللمس إلى اليمين، والتي تتميز بتصميم رأسي، سيواجه المستخدم معه صعوبة في الإستجابة السريعة على لوحة اللمس التي تتميز بحجم 2.1 في 2.7 إنش، أي أنها تتميز بتصميم ضيق سيواجه معه المستخدم مشكلة عند إستخدام ثلاثة أصابع للتكبير على سبيل المثال، إلا أن لوحة اللمس تدعم النقر السريع.

من جانب أخر تتميز لوحة مفاتيح ZenBook Duo بإستجابة سريعة رغم موقع لوحة المفاتيح، كما تتميز المفاتيح بنقر مسموع وسريع، أيضاً تتضمن مفاتيح إختصارات أضيفت من Asus لدعم بعض المهام مثل تنشيط webcam وفتح MyAsus.

الصوتيات في جهاز Asus ZenBook Duo

يأتي جهاز ZenBook Duo بإيقاعات وآداء يحاكي مكبرات البلوتوث الصوتية، مع آداء واضح وقوي لقرع الطبول والنغمات، لذا ستقدم السماعات المزدوجة في مقدمة الجهاز آداء صوتي مميز.

آداء جهاز ZenBook Duo من Asus

يضم جهاز ZenBook Duo رقاقة معالج Core i7-10510U من إنتل مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وهي مواصفات يمكن أن تدعم المستخدم بآداء جيد في مهام العمل على مدار اليوم.

ويمكن لهذه المواصفات أن تدعم المستخدم بآداء جيد في تصفح الإنترنت مع الكثير من علامات التبويب، أو فتح عدة تطبيقات في نفس الوقت، أو تشغيل الموسيقى والألعاب دون أن يتأثر آداء الجهاز، لذا لن يواجه المستخدم آداء بطيء في جهاز ZenBook Duo مع تعدد المهام.

كما سيلاحظ المستخدم إستجابة سريعة في شاشة ScreenPad Plus الثانوية عند التبديل بين الشاشة الرئيسية والشاشة والثانوية في التطبيقات، مع تحميل سريع للتطبيقات.

وفي إختبارات Geekbench 4.3 سجل جهاز ZenBook Duo عدد 16719 نقطة في إختبارات الآداء، وهي نتيجة أقرب لجهاز Galaxy Book Flex 15 الذي قدم 19137 نقطة في إختبارات الآداء مع رقاقة معالج Core i7-1065G7، لذا يتميز جهاز ZenBook Duo بآداء أقل من الأجهزة المميزة التي تسجل 17336 نقطة في إختبارات الآداء.

أيضاً في إختبارات Geekbench 5 لتعدد المهام في جهاز ZenBook Duo إستطاع الجهاز أن يسجل 3981 نفطة، وهو آداء أقل من Galaxy Book Flex 15 الذي سجل 4416 نقطة في إختبارات الآداء.

من جانب أخر إستطاع جهاز ZenBook Duo أن يدعم تحويل محتوى فيديو بدقة 4K إلى دقة 1080 بيكسل خلال 19 دقيقة و3 ثواني، أي أسرع من جهاز Galaxy Book Flex 15 الذي إستغرق 22:18 دقيقة.

أيضاً تقدم شركة Asus جهاز ZenBook Duo UX481 بسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD، لذا سيدعم المستخدم بآداء فائق السرعة في تعدد المهام في ملفات الوسائط المتعددة، حيث إستغرق 5 ثواني فقط، أي ما يعادل سرعة نقل 958.4 ميجابايت في الثانية، إلا أن جهاز Book Flex 15 تفوق أيضاً على هذه النتيجة.

لذا فإن جهاز Asus ZenBook Duo قام بعمله بشكل جيد. لقد كان قادرا على التعامل مع كل شيء ألقينا به بكل ثقة. إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر محمول يوفر شاشة ثانوية لترقية سير عملك بشكل عام ، فيمكن لجهاز Asus ZenBook Duo تلبية متطلباتك.

الجرافيك وكرت الشاشة في ZenBook Duo

تقدم كرت الشاشة GeForce MX250 آداء جيد في جهاز ZenBook Duo UX481، حيث إستطاع أن يقدم آداء أفضل من جهاز Book Flex 15 في Dirt 3 حيث سجل جهاز Asus آداء 106 إطار لكل ثانية، ليتخطى Galaxy Book Flex 15 الذي قدم 52 إطار لكل ثانية، وأيضاً Yoga C940 الذي قدم 51 إطار لكل ثانية.

قدرة البطارية في جهاز ZenBook Duo

قد تأتي الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة بقدرة ضعيفة للبطارية غالباً، إلا أن جهاز ZenBook Duo UX481 إستطاع أن يقدم آداء جيد جداً يصل إلى 9 ساعات و44 دقيقة مع الشاشة المزدوجة ومهام تصفح الإنترنت وتشغيل Wi-Fi بشكل مستمر.

أيضاً عند إيقاف تشغيل الشاشة الثانوية إستمرت البطارية في العمل حتى 11 ساعة و51 دقيقة، وهي نتائج رائعة إلا أنها أقل من جهاز Book Flex 15 الذي حقق عمر شحن 15 ساعة و44 دقيقة.

كاميرة webcam في جهاز ZenBook Duo UX481

تدعم كاميرة webcam جهاز ZenBook Duo بدقة 720 بيكسل، حيث تأتي الكاميرة في الحواف العلوية للشاشة، كما تقدم أيضاً آداء جيد في ضوء النهار، كما تحقق الكاميرة الإستفادة مع مستشعر IR لدعم المستخدم بميزة تسجيل الدخول عبر Windows Hello.

الحرارة في جهاز ZenBook Duo

في تجربة الألعاب مع جهاز ZenBook Duo لمدة 15 دقيقة ودقة عرض 1080 بيكسل سجل الجهاز أقصى درجة حرارة 97 درجة، إلا أن درجة الحرارة في لوحة المفاتيح سجلت 82 درجة ولوحة اللمس سجلت 83 درجة دون أي يختبر المستخدم إرتفاع في درجة الحرارة عند اللمس.

البرمجيات في جهاز ZenBook Duo

تقدم شركة Asus حزمة من البرمجيات في شاشة ScreenPad Plus الثانوية، كما يأتي الجهاز بمجموعة من تطبيقات الطرف الثالث، كما تقدم الشركة كلاً من تطبيقات MyAsus، وAudioWizard الذي يدعم التحكم في مضخم الصوتيات في جهاز ZenBook Duo.

كما يدعم تطبيق Asus تتبع حالة البطارية في الجهاز، ومتابعة التحديثات الأخيرة للجهاز، مع دعم ضبط الألوان واللون الأبيض في الشاشة، ويدعم التطبيق المستخدم بتوفير العديد من الأدوات في موقع واحد.

أيضاً يأتي جهاز ZenBook Duo ببعض تطبيقات الجهات الخارجية المثبته مسبقاً مثل لعبة Candy Crush Friends، و Farm Heroes Saga، وMcAfee Security، مع حزمة مايكروسوفت Office، كما تقدم Asus جهاز ZenBook Duo بكفالة لمدة عام ZenBook Duo.

الخاتمة

قد لا يأتي جهاز ZenBook Duo من Asus بآداء قوي يحاكي جهاز ZenBook Pro Duo، إلا أنه يقدم دعم جيد للمستخدم في نفس المهام مع مستوى تسعير أقل، لذا يعد إختيار جيد لدعم كافة المستخدمين بإستثناء المستخدم الذي يبحث عن متطلبات أعلى في الطاقة.

أيضاً سيكون على المستخدم التأكد توافق مواصفات ZenBook Duo مع المهام التي يرغب في تنفيذها، حيث سيتوفر للمستخدم إختيارات أخرى في Galaxy Flex 15 وLenovo Yoga C940.

كما يعد جهاز ZenBook Duo إختيار ممتاز للمستخدمين من المحررين والمصممين في أعمال التحرير لمقاطع الفيديو والتصميم، حيث يمكن للشاشة الثانوية أن تقدم دعم جيد للمستخدم، أيضاً مع سعر 1500 دولار سيدعم الجهاز المستخدم بآداء سريع وعمر أطول في البطارية، كما تأتي الشاشة الثانوية بتصميم مميز في دعم المستخدم.

إلا أن مع الشاشة الثانوية في جهاز ZenBook Duo قدمت Asus بعض التنازلات مع تغيير موقع لوحة المفاتيح ولوحة اللمس، كما أن الجهاز يأتي بحجم ثقيل مقارنة بالإصدارات المنافسة من أجهزة الحاسب المميزة بحجم 14 إنش، لذا لن يكون الإختيار الأمثل للتنقل.

اعلان





