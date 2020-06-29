تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول ASUS TUF Gaming A17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS خلال معرض CES عن الجيل الجديد من سلسلة أجهزة TUF Gaming، والتي تتضمن نموذجين بحجم 17 و 15 إنش. حيث يأتي النموذج الأول بتكوينات رائعة تجمع بين معالجات AMD الحديثة وكروت الشاشة من Nvidia.

وفي السطور القادمة نستعرض اليوم النموذج الأكبر وهو ASUS TUF Gaming A17 -FA706 الذي يتميز بحجم شاشة 17.3 إنش ومزودة بوحدة معالجة مركزية Ryzen 4800H وكرت شاشة GeForce GTX 1660Ti.

يرتكز جهاز ASUS TUF Gaming A17 المحمول على نظام تشغيل Windows 10 Home مع مكبرات صوتية ستريو مدمجة ولوحة مفاتيح تأتي بتحسينات لدعم اللاعبين.

أهم مواصفات ASUS TUF Gaming A17

معالج AMD Ryzen 7 4800

كرت الشاشة Nvidia GTX 1660Ti

حجم الشاشة 17.3 إنش

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام

سعة تخزين 1 تيرابايت

سماعات رباعية

بطارية بقدرة 90W

تصميم جهاز ASUS TUF Gaming A17

يأتي الجهاز بتصميم معدني ليعطي متانة أكبر ومقاومة أعلى في التصميم الخارجي للجهاز مع أعلى جودة تصنيع، بينما يتميز الجهاز من الجزء السفلي بتصميم قرص العسل حول فتحات التهوية والتي تمنحه شكلا رائعاً.

أيضاً يأتي جهاز ASUS TUF Gaming A17 بمعايير MIL-STD-810H كما في الإصدارات السابقة، حيث تؤكد هذه المعايير على قوة ومتانة تصميم الجهاز مع مقاومة أعلى للصدمات أو تغير الظروف المناخية، كما تتميز الشاشة بإطارات ضيقة، والتي تأتي بحجم أكبر مع شعار Asus في الجزء السفلي.

على الجانب الأيمن نجد فتحة قفل Kensington ومنفذ USB 2.0 لتوصيل الأجهزة الطرفية مثل الفارة أو لوحة المفاتيح. وفي الجهة اليسرى نجد مدخل HDMI ومنفذي USB 3.2 Type-A ومنفذ USB-C ومنفذ RJ-45 Ethernet لإتصال سريع ومستقر بالإنترنت، كما يضم الجهاز مدخل لسماعة رأس / ميكروفون.

كما يأتي الجهاز بلوحة مفاتيج بإضاءة خلفية، مع تحسينات لدعم اللاعبين بتجربة أفضل في الألعاب، ومفاتيح WASD قابلة للتخصيص، وأيضاً قدرة على التحمل بكفاءة مع الضغط المستمر في الألعاب.

آداء جهاز ASUS TUF Gaming A17

تم تصميم جهاز الحاسب المحمول ASUS TUF A17 بشكل أساسي للحصول على أفضل تجربة في الألعاب. حيث يأتي الجهاز مع معالج AMD Ryzen 4800 المميز بثماني من الأنوية والتي يمكنها تفعيل ما يصل إلى 16 خط وبالتالي دعم الحاسب بأفضل آداء في الألعاب ومهام البث المباشر وجميع المهام اليومية التي تحتاج إلى آداء قوي في أجهزة الحاسب.

أيضاً قامت Asus بدعم جهاز ASUS TUF A17 بإختيار ممتاز من كروت الشاشة المقدمة من انفيديا حيث يمكن لكرت الشاشة GeForce GTX 1660Ti تشغيل الألعاب بعرض إنسيابي وسلس وبأفضل آداء.

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شاشة جهاز ASUS TUF A17

تقدم Asus الجهاز بشاشة IPS تدعم معدل تحديث 120 هرتز، والتي تأتي بتعتيم مميز وحجم 17.3 إنش، مع دقة عرض 1080 بيكسل، كما تدعم G-SYNC، حيث تقدم الشاشة عرض إنسيابي وسلس بآداء ممتاز، مع تغطية لونية وتدرج جيد في اللون الرمادي والأسود، لذا ستدعم المستخدم بكفاءة في الميديا وأيضاً في تجربة الألعاب.

وتقدم الشاشة في نسبة ألوان RGB نسبة 95%، وهي نسبة ممتازة في الألعاب والوسائط المتعدة، وفي أدوبي RGB قدم الجهاز نسبة 50%، وهي نسبة جيدة، لكن لن تكون مثالية في مهام المونتاج، إلا أن الشاشة ستقدم آداء ممتاز بشكل عام في الألعاب والميديا.

الصوتيات في جهاز ASUS TUF A17

يتميز جهاز ASUS TUF A17 باثنان من السماعات بقوة 2W، والتي قد لا تأتي في الموقع الأمثل، إلا أن الجهاز يأتي بمعدل مرتفع في مستوى الصوتيات، لكن مع غياب bass، لذا ستدعم السماعات الخارجية المستخدم بشكل أفضل.

البطارية في جهاز ASUS TUF A17

تم تزويد الجهاز ببطارية ليثيوم بوليمر أكبر حجماً تصل إلى 90W ساعة. توفر هذه البطارية ما يصل إلى 8 ساعات و30 دقيقة من الاستخدام العادي في التصفح والمهام المختلفة، ومع الإستخدام المكثف في الألعاب مع ضبط الإضاءة عند 60% قدم جهاز الحاسب عمر شحن 3 ساعات، لذا يأتي الجهاز بقدرة ممتازة في البطارية لدعم اللاعبين على الوجه الأمثل.

من جانب أخر تم تجربة صوت المراوح في جهاز ASUS TUF A17 في ثلاثة من الأنماط، حيث يأتي النمط الأول بصوت هادئ للمراوح، بينما يقدم الجهاز في النمط الإحترافي 42 ديسيبل وهي نسبة مقبولة مع هذا النمط، بينما يأتي صوت المراوح ملحوظ جداً مع نمط Trubo مع 50 ديسيبل.

الخاتمة

يقدم جهاز ASUS TUF A17 أفضل آداء في أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب التي تتميز بحجم شاشة 17.3 إنش مع مستوى تسعير يدعم المستخدمين الباحثين عن أجهزة الألعاب بسعر يتراوح بين سعر 1000 و1100 دولار.

كما يأتي الجهاز بأفضل آداء بفضل معالج AMD Ryzen 7 4800 وهو إختيار مثالي للألعاب والمهام والبرامج الثقيلة وأيضاً كرت شاشة Nvidia GTX 1660Ti لعرض إنسيابي وسلس للإطارات، حيث تجتمع هذه المواصفات لدعم اللاعبين بآداء ممتاز في الألعاب والمهام المكثفة.

جهاز ASUS TUF A17 يجمع أيضاً بين التصميم المميز بتحسينات خارجية وجودة في التصنيع مع سعر منافس، مع تكوينات ممتازة ودعم التحديث بسلاسة، لهذا يعد جهاز ASUS TUF A17 من الأجهزة المخصصة للألعاب المرشحة للمستخدمين.

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