تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن سلسلة أجهزة Master TV بمعدل 120Hz في 2 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي اليوم تحدد من خلاله موعد مؤتمرها القادم في 2 من يوليو للإعلان عن سلسلة أجهزة تلفاز Master TV بمعدل 120Hz وشاشة OLED.

في إعلان تشويقي رصد اليوم على صفحة شاومي الرسمية على Weibo أكدت الشركة على خططها للإعلان عن سلسلة أجهزة Master TV الجديدة التي تتميز بمعدل تحديث 120Hz وتقنية Dolby Atmos في الصوتيات.

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مازالت الكثير من مواصفات أجهزة تلفاز Master TV الجديدة من شاومي غير واضحة حتى الآن، حيث تقدم شاومي تفاصيل أحجام الشاشات الجديدة وجودة العرض، والسعر الذي تنطلق به إلى الأسواق خلال الحدث القادم في شهر يوليو.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن شاومي ستبدأ منافسة أقوى في سوق أجهزة التلفاز الذكية مع سلسلة Master TV الجديدة، والتي تنافس بها إصدارات سامسونج وLG وأيضاً سوني في الأسواق.

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