شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة Windows File Recovery الجديدة من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن أداة جديدة تعرف بـ Windows File Recovery والتى يمكن استخدامها للتراجع عن الحذف النهائى لبعض الملفات، وذلك للتغلب على المشكلة المتعلقة بحذف بعض الملفات بدون قصد.

أداة Windows File Recovery

هى عبارة عن تطبيق سطر أوامر جديد من مايكروسوفت يتيح للمستخدمين استرجاع المستندات والملفات المحذوفة سواء من قرص التخزين وبطاقات الذاكرة وحتى الفلاش ميموري، لكن يجب استخدام التطبيق عقب وقوع حالة الحذف الخطأ لرفع احتمالية استرجاع الملف.

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كذلك فإن التطبيق يدعم ملفات الفيديو MP4 والموسيقى MP3 والكتب الإلكترونية PDF والصور JPEG والملفات المضغوطة zip فضلاً عن مستندات حزمة برامج أوفيس بمختلف أنواعها، كما يدعم التطبيق الاسترجاع من نظام الملفات NTFS، لكن يمكن تعديله ليدعم FAT.exFAT ،ReFS.

وقد طرحت مايكروسوفت تطبيق Windows File Recovery للتنزيل بشكل مجانى عبر متجر تطبيقات مايكروسوفت.