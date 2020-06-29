شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. العثور على 53 تطبيق أيفون يمكنهم الوصول إلى بيانات هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الباحث الأمنى ​​Tommy Mysk لصحيفة Ars Technica التقنية أن هناك 53 تطبيقًا إضافيًا تم تحديدها فى مارس لا يزال بإمكانها الوصول إلى حافظة clipboard على هواتف أيفون، وذلك بشكل عشوائى عند فتحها، ومن المحتمل أن تشارك البيانات الحساسة مع الأجهزة المجاورة الأخرى باستخدام نفس معرف أبل، وغالبا ما تكون هذه التطبيقات شهيرة بشكل كبير، فهى عادة ما تكون جديرة بالثقة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذا السلوك مرئي فى تطبيقات الأخبار لـ Fox News وNew York Times وWall Street Journal، وستجده أيضًا فى ألعاب مثل Bejeweled وFruit Ninja وPUBG Mobile، كما يظهر فى تطبيقات اجتماعية مثل Viber وWeibo وZoosk، كما تقوم بعض تطبيقات المرافق والوسائط بذلك أيضًا، بما فى ذلك AccuWeather وDAZN وOverstock.

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وقد تعهد بعض مطورى التطبيقات بتغيير سلوكها، كذلك فهناك تطبيقات تجعل الاستخدام الذكى للحافظة أيضًا، فنجد Pixelmator، على سبيل المثال، لا يسحب البيانات إلا إذا كانت هناك صورة، ولن يكون مفاجئًا أيضًا إذا كانت هناك المزيد من التغييرات بفضل مراقبة حافظة iOS 14، والتى ستنسبها أبل إلى Mysk وزميله Hal Bakry.

ومع ذلك، فإن القلق لا يقتصر فقط على أن حفنة من التطبيقات تسيء استخدام لوحة المفاتيح، فهناك احتمال أن تظهر العديد من التطبيقات الأخرى سلوكًا مشابهًا، ومن غير الواضح أيضًا كيف تتصرف هذه التطبيقات فى أندرويد فى نفس الوقت، لكن بغض النظر عن اختيار جهازك، فمن الجيد تجنب نسخ البيانات الحساسة ما لم يكن ذلك ضروريًا ومسح الحافظة عند نسخ معلومات قيمة.