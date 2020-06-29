شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد ناسا يشارك صورة مذهلة للحدود بين الليل والنهار على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط أحد رواد ناسا على متن محطة الفضاء الدولية صورة مذهلة تظهر الحدود بين الليل والنهار على الأرض، وقام بوب بينكن، الذى يعمل على المحطة الدولية منذ شهر تقريبا، بنشر تغريدة على "تويتر" تضم صورتين للحدود الجميلة، وكتب: "مشاهدى المفضلة لكوكبنا التى تلتقط الحدود بين الليل والنهار".

ورد العديد من المستخدمين على التغريدة، معربين عن فرحتهم بالظاهرة الرائعة، ومع ذلك، استغل أصحاب نظرية "الأرض مسطحة" الفرضة للتشكيك فى صحة الصورة، والتى تظهر بوضوح أن كوكبنا مستدير، حسب روسيا اليوم.



الحدود بين الليل والنهار على الأرض

وفى حين أن نظرية "الأرض المسطحة" حظيت باهتمام كبير فى السنوات الأخيرة، فقد عرف البشر بالفعل أن الأرض مستديرة لأكثر من 2000 عام.

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وأوضحت ناسا: "يستخدم العلماء اليوم الجيوديسيا، وهى علم قياس شكل الأرض وجاذبيتها ودورانها. توفر الجيوديسيا قياسات دقيقة تظهر أن الأرض مستديرة. وباستخدام نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) والأقمار الصناعية الأخرى، يمكن للعلماء قياس حجم الأرض وشكلها فى حدود السنتيمتر الواحد، وتظهر الصور من الفضاء أيضا أن الأرض مستديرة مثل القمر".

جدير بالذكر فى لحظة لن ينساها تاريخ السفر فى الفضاء، دخل رائدا مركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس" بوب بنكن وداج هيرلى، محطة الفضاء الدولية يوم 31 مايو الماضى، ليصبحا أول شخصين يصلان إلى المحطة على متن مركبة تملكها شركة خاصة.

وكان بنكن أول من دخل إلى المحطة، ولحق به هيرلى، حيث استقبلهما زميلهما الأميركى كريس كاسيدى، الذى كان موجودا فى المحطة مع الرائدين الروسيين أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنر.