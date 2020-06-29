شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علبة أيفون 12 المنتظر لن تتضمن شاحن.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تجد الكثير من الأدوات فى العلبة الخاصة بهاتف أيفون المنتظر هذا العام بجوار الهاتف نفسه، حيث يدعى المحلل الجدير بالثقة Ming-Chi Kuo فى ملاحظة بحثية له، أن طرازات 2020 من هواتف أيفون لن تتضمن فقط سماعات الأذن السلكية المعتادة، بل ولكنها لن تتضمن أيضا محول الطاقة، حيث قد يحصل المستخدم فقط على كابل شحن.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيكون هناك شاحن بقوة 20 واط أكثر قوة "مقابل 18 واط لجهاز iPhone 11 Pro"، ولكن يجب عليك شرائه بشكل منفصل فى النهاية، فيما يعتقد محللو باركليز أيضًا أن شركة آبل لن تقوم بوضع الشاحن بعد الآن.

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ويعتقد Kuo أن هذه ستكون طريقة لخفض التكاليف وتعويض السعر الأعلى لتضمين تقنية 5G اللاسلكية فى الهواتف المستقبلية.

وقد جادل منتقدو البيئة بأن تضمين محولات الطاقة غالبًا ما يكون إهدارًا عندما يكون لدى العديد من الأشخاص شواحن من هواتف سابقة أو سيقومون بشحنها عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وربما لن يكون هذا عزاءًا كبيرًا إذا كنت بحاجة إلى محول، ولكن يجب أن يؤدى إلى عدد أقل من النفايات الإلكترونية فى النهاية