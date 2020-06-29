شركة ديل تطرح حاسوبا جديدا بـ”مواصفات خيالية” لعشاق الألعاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 05:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 05:17 مساءً - مشاركة

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كشفت شركة ديل النقاب عن الحاسوب المكتبي G5 5000 الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب ويحمل معالجات من إنتل حتى Core i9.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهازها G5 5000 الجديد يمتاز بتصميم أنيق؛ حيث يمكن فتح اللوحة الجانبية بواسطة مسمارين فقط للوصول إلى المعالج وبطاقة الرسوميات وذاكرة الوصول العشوائي والأقراص الصلبة عند الرغبة في ترقية التجهيزات أو إصلاح الأعطال.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز ديل الجديد على معالج إنتل Core i3-10100 رباعي النوى بسرعة تصل إلى 4.2 جيجاهرتز وحتى معالج إنتل Core i9-10900K ثماني النوى وبوظيفة Turbo Boost وبسرعة تصل إلى 5 جيجاهرتز.

ويمكن للمستخدم الاختيار بين بطاقة الرسوميات GeForce RTX 2060 مع ذاكرة رسوميات GDDR6 بسعة 6 جيجابايت وبطاقة الرسوميات GeForce RTX 2070 Super مع ذاكرة رسوميات GDDR6 بسعة 8 جيجابايت.

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كما تتوافر بطاقة الرسوميات Radeon RX 5600 من AMD مع ذاكرة GDDR6 بسعة 6 جيجابايت.

ويشتمل جهاز ديل الجديد على فتحتي DIMM لتركيب ذاكرة وصول عشوائي DDR4-2666 بسعة من 8 إلى 64 جيجابايت، بالإضافة إلى وجود أربع فتحات لتركيب أقراص الحالة الساكنة SSD قياس 2.5 و 3.5 بوصة.

كما يتوافر ما يبلغ مجموعه 10 منافذ USB ومنفذ إيثرنت ومنفذ AUX ومنفذ DVI ومنفذ HDMI ومنفذ DisplayPort.

وأعلنت شركة ديل عن طرح الحاسوب المكتبي G5 5000 الجديد في يوليو/ تموز المقبل بسعر يبدأ من 749 دولارا.