بسعر 900 دولار.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد Galaxy Fold Lite

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فبعد إطلاق Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite، من المقرر أن تطلق الشركة طرازا مشابها لـ Galaxy S20.

وإذا كان هناك أي جهاز يحتاج إلى إصدار بأسعار معقولة، فسيكون هو Galaxy Fold المتوفر بسعر 1980 دولار.

وكشف تقرير جديد من كوريا الجنوبية، وهي مقر شركة سامسونغ، أنها تخطط لإطلاق هاتف Galaxy Fold Lite في عام 2021 بسعر 900 دولار فقط، وفقا لموقع sammobile.

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وذكر التقرير أن هذا الجهاز، المسمى مؤقتا Galaxy Fold Lite، كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في 5 أغسطس إلى جانب Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 و Galaxy Z Flip 5G، لكن قررت الشركة على ما يبدو تأجيل إطلاقه إلى عام 2021.

ومن المتوقع أن يكلف هذا الهاتف مليون وون كوري جنوبي وهو أقل من 900 دولار، بناء على أسعار الصرف السائدة.

وبحسب الموقع، فإن سامسونغ ستضطر بلا شك إلى التخلي عن الكثير من الأشياء في الهاتف في حالة وجود مثل هذا البديل من أجل خفض السعر إلى هذا المستوى.

وهذا قد يعني على سبيل المثال أنه لن يكون هناك إعداد داخلي للكاميرا على مستوى رائد، وقد يصبح الأمر هكذا تماما لأنها لن تتمكن من خفض التكاليف عندما يتعلق الأمر بالقطع المهمة حقا مثل المفصلة ولوحة العرض القابلة للطي.