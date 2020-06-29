تكنولوجيا: هواتف IPHONE 12 تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 240 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مصدر جديد للتسريبات على أن ابل تقدم هواتف IPHONE 12 لاحقاً هذا العام بميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 240 إطار لكل ثانية.

بدأت معايير تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية في الإنتشار في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن ابل ستتخطى هذه المعايير وأيضاً معايير تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، لتقدم هذا العام أفضل آداء في تسجيل الفيديو مع هواتف IPHONE 12.

ولقد رصدت التسريبات الجديدة حول دعم هواتف IPHONE 12 لميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 240 إطار لكل ثانية في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث iOS 14، حيث أشار مصدر التسريبات إلى أن هذه الميزة في تسجيل الفيديو ستدعم نمط تسجيل فيديو بالحركة البطيئة، بينما يتوفر لتسجيل الفيديو التقليدي نمط يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

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أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن الإصدار النهائي من تحديث iOS 14 قد لا يأتي بهذه الميزة في تسجيل الفيديو نظراً لبعض التغييرات التي يتم تطبيقها في الإصدارات التجريبية، إلا أن التسريبات تؤكد على أن المميزات الجديدة في تسجيل الفيديو ستأتي في سلسلة هواتف iPhone 12 المرتقبة، مع نمط تسجيل فيديو بدقة 8K، وهي من المميزات التي تتوفر بالفعل الآن في إصدارات هواتف الأندوريد.

كما أوضحت تغريدة نشرت عبر Ice Universe أن ابل تقدم كلاً من هاتفي iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max بمعدل تحديث 120Hz، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول إصدارات ابل الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12.

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