شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق بريطانى جديد يحذر المواطنين من المناطق ذات معدلات الإصابة العالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون لدى المملكة المتحدة طريقة بسيطة لتحفيز اعتماد تطبيق تتبع جهات الاتصال الذى لا يزال قيد التطوير منذ فترة طويلة، حيث يدعى مصدر فى "فاينانشيال تايمز" أن جناح الابتكار التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS يطور عددًا من الإضافات، أبرزها خريطة "عداد جيجر" التى ستنبه المواطنين إلى المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة، و سيعرفون أن يتجنبوا الحى الذى تضرر بشدة، على سبيل المثال.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستشمل المزيد من الميزات بناء الباركود، للسماح لأماكن العمل بمعرفة ما إذا كان الشخص المصاب قد زارهم أم لا، وموقت العد التنازلى للأشخاص الذين طُلب منهم العزل الذاتي.

ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية على التفاصيل المحددة، وبدلاً من ذلك، أكدوا على هدف دعم خدمة NHS للاختبار والتتبع.

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تأتى الإضافات جنبًا إلى جنب مع مخطط تسويقى جديد محتمل "معدات الوقاية الشخصية فى جيبك"، وستؤكد على التحديات التى تواجهها المملكة المتحدة، وقد يكون اعتماد تطبيق تتبع جهات الاتصال على نطاق واسع أمرًا مهمًا لمنع ارتفاعات العدوى التى تؤدى إلى المزيد من عمليات الإغلاق، ولكن لا يوجد ضمان لتنزيله من جانب الجمهور الحذر.

فيما اعتمدت سنغافورة الأساور الذكية بعد صراعها لتجنيد المستخدمين لتطبيقها - قد لا تكون المملكة المتحدة أفضل بكثير إذا رأى السكان القليل من الفوائد الفورية.