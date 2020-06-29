شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ردا على سبيس إكس والصين.. الاتحاد الأوروبي يسرع خطط رحلات الفضاء الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتد سباق الفضاء الحديث ، ويدرك الاتحاد الأوروبي تمام الإدراك أنه بحاجة إلى مواكبة ذلك، حيث قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، الذي يتضمن عمله قطاع الفضاء في مقابلة :"ان الاتحاد الاوروبي يسرع خططه في ضوء التقدم السريع الذي تحققه شركات خاصة مثل سبيس اكس ونجاحات الصين.

وبحسب موفع engadget الأمريكى، فقد سعى الاتحاد الأوروبي على مدى العقود الماضية إلى ضمان وصول مستقل إلى الفضاء بعيدًا عن الرواد الأمريكيين والروس لمساعدة صناعته، وحقق بعض النجاحات، مثل صواريخ Ariane أو المنافس الأوروبي لنظام (GPS) الأمريكي المسمى Galileo.

كما أوضح أنهم سيستخدمون ميزانيتهم للمرة الأولى لدعم الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وتكنولوجيا الإطلاق الجديدة الأخرى، كما يبرم الاتحاد الأوروبي صفقة بقيمة مليار يورو مع Arianespace لتحفيز الابتكار ، وسيقترح صندوقًا أوروبيًا بقيمة مليار يورو ومسابقات لتعزيز الشركات الناشئة.

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ويأمل بريتون أيضًا في إطلاق شبكة أقمار صناعية عريضة النطاق أوروبية بالإضافة إلى نظام لتجنب الاصطدام بالأقمار الصناعية والعناصر الأخرى في المدار، وقد يكون هناك سبب وجيه للإسراع، حيث يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقلال عن أنظمة الفضاء في البلدان الأخرى ، وهذا أمر صعب مع إطلاق الصواريخ البطيئة وغير القابلة لإعادة الاستخدام والاعتماد على كوكبة GPS التابعة للولايات المتحدة.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يتصارع مع حقائق الوباء ، ولا يوجد ضمان لرحلات الفضاء التي ستحصل على ميزانية كبيرة بما يكفي عندما تحتاج أشياء أخرى كثيرة إلى اهتمام عاجل.