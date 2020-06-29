شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تطور عطر "رائحة الفضاء" لمساعدة الرواد قبل الانطلاق برحلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سبق أن فكرت يوما فى رائحة الفضاء الخارجي؟ هذا الخاطر المثير لا يبدو الآن خياليا تماما، إذ سيوفر لك عطر جديد تجربة فريدة لتلك الرائحة، وأنت فى منزلك على الأرض، فالعطر الذى يأتى برائحة الفضاء يسمى "Eau de Space"، وقد تم تطويره بواسطة كيميائى يدعى ستيف بيرس، وهو مؤسس شركة "أوميجا إنجريدينتس"، وهى شركة تركز على "إنتاج نكهات ومكونات طبيعية لصناعة المواد الغذائية والمشروبات".

ووفقا لما نقل موقع شبكة "سى إن إن" فقد تعاقدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مع بيرس لإنتاج تلك الرائحة عام 2008، واستغرق الأمر منه سنوات لتطويره، الفكرة الأساسية فى إنتاج العطر كانت مساعدة رواد الفضاء على التدريب قبل الانطلاق فى رحلاتهم، وكانت جزءًا من خطة ناسا لمواجهة أى مفاجآت محتملة، قد يواجهها الرواد فى الفضاء الخارجي، حسب سكاى نيوز.

Advertisements

وسبق أن وصفت بيجى ويتسون، وهى رائدة فضاء أقامت سابقا فى محطة الفضاء الدولية، رائحة الفضاء بكونها تقريبا "مثل رائحة مسدس، بعد أن تطلق النار مباشرة"، وفق ما نقلت "سى إن إن".وتابعت ويتسون: "أعتقد كونها أقرب إلى رائحة الدخان والاحتراق".

وكشف مدير إنتاج العطر، مات ريتشموند، أنه كافح لوصف رائحة العطر مضيفًا: "يصف رواد الفضاء الرائحة بأنها مزيج من البارود وشريحة اللحم المحروق والتوت والروم".

كما كشف ريتشموند أن هدف مجموعته المقبل سيكون إطلاق عطر يسمى "رائحة القمر".