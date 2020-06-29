تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لساعة سامسونج Galaxy Watch3 الذكية باللون البرونزي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لساعة سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch3 التي تظهر باللون البرونزي للإصدار المميز بحجم 41 مم.

كشفت التسريبات المصورة السابقة عن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch3 في الإصدار المميز بحجم 45 مم، والذي ظهر في التسريبات باللون الفضي، واليوم تستهدف التسريبات الجديدة الإصدار الأصغر من الساعة الذكية.

تؤكد التسريبات المصورة الجديدة لساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch3 على أن الإصدار المميز بحجم 41مم لا يختلف في التصميم عن الإصدار الأكبر، إلا أن التسريبات المصورة الجديدة تكشف عن لون الإطار القابل للتدوير في قرص الساعة الذكية الذي يحاكي لون وجه وسوارة الساعة البرونزي، على عكس Galaxy Watch3 في الإصدار الأكبر بحجم 45مم الذي يتميز باللون الفضي بينما يأتي الإطار باللون الرمادي الداكن.

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق ساعة Galaxy Watch3 بحجم 45 مم بحجم شاشة 1.4 إنش، وبطارية بقدرة 340 mAh، بينما يضم الإصدار المميز بحجم 41مم بحجم شاشة 1.2 إنش، وقدرة بطارية 247mAh.

يذكر أن ساعة Galaxy Watch3 الذكية تأتي بنظام GPS مدمج، مع تصميم مقاوم للماء 5ATM، كما تدعم معايير MIL-STD-810G، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الساعة الذكية خلال شهر يوليو المقبل.

المصدر

اعلان





