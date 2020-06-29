الأرصاد توجه تحذيراً للمواطنين بشأن يومي الخميس والجمعة

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً للمواطنين بشأن حالة الطقس يوميّ الخميس والجمعة المقبلين.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، إنه بالرغم من أن فصل الصيف يتسم بالاستقرار في الأحوال الجوية، إلا أن يومي الخميس والجمعة استثنائيين.

وأكد شاهين أن درجات الحرارة سترتفع بصورة كبيرة يوميّ الخميس والجمعة المقبلين، لتصل إلى 39 درجة في القاهرة وترتفع بصورة أكبر في الصعيد والوجه القبلي.

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وأشار إلى أن منخفض الهند الموسمي يعد أحد أهم الظواهر التي تؤثر في فصل الصيف، التي تسبب ارتفاعاً في نسب الرطوبة في الجو.

وأوضح شاهين أن نسبة الرطوبة "تتراوح ما بين 40% و50% نهاراً و70% ليلاً"، مضيفاً أنه من المتوقع ارتفاعها خلال الشهرين المقبلين لتصل إلى 90%.