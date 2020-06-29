كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو: ناسا تبتكر قلادة PULSE لتنبهك بعدم لمس وجهك للوقاية من فيروس كورونا

إذا كنت لا تزال لا تستطيع التوقف عن لمس وجهك مع استمرار تفشي فيروس كورونا، فإن مختبر Jet Propulsion التابع لوكالة ناسا لديه ما يناسبك. PULSE هي عبارة عن قلادة يمكنك تعليقها على رقبتك مثل أي قلادة، ولكنها ليست مجرد إضافة لمسة جمالية لمظهرك فعندما تقترب يدك من الجهاز تبدأ في الاهتزاز حيث من المفترض أن يذكرك هذا الاهتزاز بالابتعاد عن منطقة وجهك. قام ثلاثة من أعضاء الفريق في المختبر بتطوير القلادة الاهتزازية للعمل مع تدابير الوقاية من فيروس كورونا، مثل غسل اليدين وارتداء القناع.

وقالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا): “إن الهدف من قلادة PULSE هو تقليل انتشار فيروس COVID-19 ، الذي يمكن أن ينتقل إذا لامس فرد سطحًا مصابًا بيده ثم لمس أيًا من عينيه أو أنفه أو فمه”.

يمكنك تنزيل قائمة الأجزاء التي تحتاجها، وتصميمات CAD للطباعة ثلاثية الأبعاد للحالة واتجاهات حول كيفية صنع القلادة مجانًا حيث قالت وكالة ناسا أنها صممت موقع Pulse ليكون في المتناول وسهل التركيب.

تلاحظ وكالة ناسا أن Pulse غير مصمم لاستبدال الأقنعة أو أجهزة التنفس حيث من المفترض أن يعمل جنبًا إلى جنب مع التدابير الأخرى للوقاية من فيروس كورونا، مثل الحفاظ على المسافة من الأشخاص الآخرين وغسل يديك جيدًا. ومع ذلك، يمكن أن تكون مفيدة لأولئك الذين لا يستطيعون التوقف عن لمس وجوههم.