تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن هاتفي Redmi 9A وRedmi 9C في 30 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي على موقعها الرسمي في ماليزيا إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن موعد الإعلان عن هاتفي Redmi 9A وRedmi 9C في حدث يعقد في 30 من يونيو.

تقدم شركة شاومي قريباً كلاً من هاتفي Redmi 9A وRedmi 9C في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، ولقد كشفت الشركة من خلال إعلانها التشويقي الأخير عن أن هذه الإصدارات تأتي بسعة كبيرة في البطارية.

كانت التسريبات السابقة قد كشفت عن مواصفات هاتفي Redmi 9A وRedmi 9C، حيث يأتي كلا الهاتفين بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض HD بلس، أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، كما يضم الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh.

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ويضم هاتف Redmi 9A كاميرة واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED في الزاوية اليسرى من الجهة الخلفية، ولقد رصد الهاتف في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد بألوان الأزرق والأسود إلى جانب اللون الأخضر.

من جانب أخر ينطلق هاتف Redmi 9C باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الأول بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم النموذج الثاني من هاتف Redmi 9C شريحة NFC مع كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تضم الإصدارات الجديدة منفذ USB C للشحن، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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