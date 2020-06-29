تكنولوجيا: HONOR تحدد يوم 2 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف HONOR 30 Lite

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة HONOR مؤتمرها القادم في 2 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف HONOR X10 Max، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على خططها للإعلان عن هاتف HONOR 30 Lite أيضاً خلال الحدث.
تكشف HONOR النقاب رسمياً عن هاتف HONOR 30 Youth أو HONOR 30 Lite في 2 من يوليو، ولقد ظهر الهاتف في إعلان الشركة التشويقي بألوان متدرجة من الأزرق والرمادي.
كما يأتي هاتف HONOR 30 Lite بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
ولقد رصد الهاتف في TENAA بنموذج رقم MXW-AN00 والذي يأتي بمواصفات تحاكي هاتف هواوي Enjoy 20 Pro، ومن المتوقع أن يدعم معدل تحديث 90Hz.
المواصفات المتوقعة لهاتف HONOR 30 Lite
- شاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، مع أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90Hz.
- رقاقة معالج MediaTek Dimensity 800 بدقة تصنيع 7 نانومتر
- ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4X مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.
- نظام تشغيل Android 10 مع واجهة Magic UI 3.1.1.
- يدعم اثنان من شرائح SIM
- كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع فلاش LED، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.
- كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.
- مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
- قياسات الهاتف 160 في 75.32 في 8.35مم، مع وزن 192 جرام.
- مدخل 3.5 مم للسماعات.
- يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz.
- بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.
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