شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف مزايا جديدة لمكالمات الفيديو عبر تطبيق Meet.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "The verge"، كشفت جوجل أنه بالإضافة إلى ميزة الخلفية وصور استبدالها، هناك التسميات التوضيحية في الوقت الفعلي، ووضع الإضاءة المنخفضة، ورفع اليد، وعرض لما يصل إلى 49 مشاركًا في الاجتماع.
هذه الميزات كلها سيتم طرحها على إصدار المستهلك من تطبيق Meet ، ولم تقدم الشركة تفاصيل حول الوقت الذي ستتوفر فيه التغييرات، ولكن أبلغت الشركة، أن تطبيق Meet يقوم بالفعل بمعاينة بعض الميزات القادمة لعملائه من المؤسسات التعليمية.
دمجت شركة جوجل خدمة الفيديو Meet في Gmail الشهر الماضي، بإضافة رابط الشريط الجانبي وجعل الاجتماعات لما يصل إلى 100 شخص بدون حدود زمنية متاحة لأي شخص لديه حساب جوجل.
تعمل جوجل على منافسة المنصات الأخرى الخاصة بمؤتمرات الفيديو، ليكون تطبيقها الرائد لعقد مؤتمرات الفيديو كافيا للأشخاص الذين يعملون ويتعلمون عن بُعد أثناء جائحة فيروس كورونا.
بدأت جوجل ومايكروسوفت في اللحاق بـZoom، وقالت الشركة في أبريل، إن مايكروسوفت طورت تطبيق Teams الخاص بها إلى 75 مليون مستخدم نشط يوميًا، وتجاوز تطبيق Meet مؤخرًا 100 مليون مشارك يوميًا في اجتماع Meet .
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