"سعرها 300 ألف جنيه وتقطع مسافة 400 كم بشحنة واحدة" .. مواصفات أول سيارة مصرية كهربائية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل إنتاج شركة النصر سيارة كهربائية.

وقال "توفيق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" الشركة تمتلك مصنعا رائعا من الستينيات، والمعدات تحتاج استثمارات قليلة لإحيائها، مشيرا إلى أنه تم تحديد نوع السيارة سبتمبر الماضي بعد زيارة للصين.

وأضاف : وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة صينية ودراسات الجدوى والاتفاقيات الأخيرة ستنتهي خلال 3 شهور, مؤكدا أن شركة النصر ستنتج 25 ألف سيارة.

وأوضح انه سيتم إنتاج السيارة الكهربائية بالعلامة التجارية لشركة النصر، معقبا : الشحنة الواحدة ستمكن السيارة من السير 400 كيلو متر.

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وتوقع أن تخصص نصف السيارات لنظام التاكسي، مشيرا إلى أنه سيتم شحن السيارة بالشاحن البطيء أو المتوسط والذي يمكن استخدامه في الجراج، حيث سيستغرق الشاحن البطيء من 7 إلى 8 ساعات في الشحنة الواحدة، بينما يستغرق الشاحن المتوسط من 3 إلى 4 ساعات.

وأوضح أنه سيتم توفير شحن سريع في محطات الوقود العادية والذي يستغرق ساعة إلا ربعا لإنهاء الشحنة الواحدة ولكنه سيكون مكلفا.

وأوضح أن السيارة الكهربائية لن تحتاج إلى الصيانة الدورة كالسيارات الأخرى، حيث يبلغ عدد القطع بها 15% من السيارات العادية وهو ما سيوفر مبالغ مالية سنويا للمستهلك.